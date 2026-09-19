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Το αντικείμενο αποτελείται από χρυσό σε ποσοστό 92,8% και έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως θησαυρός από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κόσμημα ανήκε σε πρόσωπο υψηλού κοινωνικού κύρους και η αξία του υπολογίζεται μεταξύ 15.000 και 20.000 λιρών.

Το εύρημα θα σταλεί για περαιτέρω ανάλυση και καταγραφή, ενώ το μουσείο Storiel έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την απόκτησή του.

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Ένα χρυσό βραχιόλι της ύστερης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή περίπου 3.000 χρόνια πρίν, εντοπίστηκε στην Ουαλία το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως θησαυρός.

Το βραχιόλι, εντόπισε ο ο Ίντρις Τόμας χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων και διαπιστώθηκε από ειδικούς του Μουσείου της Ουαλίας ότι αποτελείται κατά 92,8% από χρυσό σύμφωνα με το BBC. Ο Μπρετ Χάμοντ, διευθύνων σύμβουλος της Timeline Auctions, εκτίμησε την αξία του μεταξύ 15.000 και 20.000 λιρών. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη αξία.

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Ο Τόμας σάρωνε με τον ανιχνευτή του αγροτική έκταση που ανήκει στον Γκερέντ Έντουαρντς, στο Llanuwchllyn του Gwynedd, για περίπου 20 λεπτά, όταν ο ανιχνευτής του έδωσε σήμα.

Metal detectorist finds 3,000-year-old gold bracelet 'worth up to £20k' https://t.co/7GjBGMn7Sl September 17, 2026

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν άλλο ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, αλλά είδα μια λάμψη χρυσού και έσκαψα λίγο γύρω από αυτό», είπε.

Σε ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο Caernarfon με σκοπό να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για θησαυρό, η αναπληρώτρια ιατροδικαστής της βορειοδυτικής Ουαλίας, Σάρα Ρίλεϊ, χαρακτήρισε το εύρημα «απολύτως εκπληκτικό».

Οι ειδικοί δήλωσαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι το βραχιόλι θα ανήκε κάποτε σε άνδρα ή γυναίκα υψηλού κοινωνικού κύρους εντός της αγροτικής κοινότητάς τους.

Ο Έντουαρντς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πάντα πίστευε ότι η γη του είχε «μια αρκετά μοναδική ατμόσφαιρα».

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«Δεν έχει σφραγίδα ούτε τίποτα άλλο πάνω του, αλλά υποθέτω ότι εκείνη την εποχή δεν είχαν αρχίσει να σφραγίζουν το χρυσό».

Είπε ότι τον ενδιέφερε να μάθει από πού προερχόταν ο χρυσός. Το βραχιόλι θα σταλεί για ανάλυση και καταγραφή.

«Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να βρουν κάτι τέτοιο στη δική τους γη», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «υπέροχο συναίσθημα» και ότι είχε «δεθεί αρκετά» με το βραχιόλι.

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Ο Τόμας το περιέγραψε ως μια ανακάλυψη που συμβαίνει «μία φορά στη ζωή». «Είμαι συγκλονισμένος και είναι δύσκολο να περιγράψω το συναίσθημα», πρόσθεσε.

Ο Τόμας έψαχνε με ανιχνευτή μετάλλων εδώ και δύο χρόνια, αφού είχε δει ανθρώπους να το κάνουν στην τηλεόραση. «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν εδώ και 10 χρόνια και δεν έχουν βρει τίποτα παρόμοιο», είπε.

Το Μουσείο και η Πινακοθήκη Storiel έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του θησαυρού, μετά την ανεξάρτητη εκτίμησή του από την Επιτροπή Εκτίμησης Θησαυρών.

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