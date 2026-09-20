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Ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν εκατοντάδες drones, ενώ χαρακτήρισε την ενέργεια προσπάθεια διατάραξης των εκλογικών διαδικασιών.

Παράλληλα, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει προβλήματα στη ρωσική δυναμικότητα διύλισης πετρελαίου και αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων σε πολλές περιοχές.

Οι αρχές στην περιφέρεια του Κιέβου ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια και υποδομές κοινής ωφελείας μετά τα ρωσικά πλήγματα.

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Με μια σφοδρή επίθεση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη Μόσχα, χτύπησε ο ουκρανικός στρατός σε διυλιστήριο εν μέσω των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, αφήνοντας δύο νεκρούς, ανθρώπους και προκαλώντας τεραστιες ζημιές.

Σύμφωνα με το Reuters, Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης πλευράς, παρά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις αυτές.

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Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε στο κανάλι Telegram ότι η Ρωσία κατέρριψε περισσότερα από 1.600 drones από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων 450 που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

«Η πρωτοφανής αυτή επίθεση σχεδιάστηκε σαφώς με στόχο τη διατάραξη των εκλογών», δήλωσε. «Ο αντίπαλος απέτυχε να το επιτύχει αυτό».

Μια εγκατάσταση στο διυλιστήριο της Μόσχας υπέστη ζημιές κατά την επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Σομπιάνιν χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters στη Μόσχα άκουσαν εκρήξεις και είδαν στήλες καπνού να υψώνονται από τον χώρο του διυλιστηρίου.

Τα ουκρανικά πλήγματα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου, προκαλώντας ελλείψεις σε πετρελαϊκά προϊόντα, αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων σε πολλές περιοχές, κατά μήκος των 11 ζωνών ώρας της χώρας.

Το εργοστάσιο της Μόσχας, το οποίο έχει αποτελέσει στόχο επανειλημμένα, επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου το 2024, παράγοντας 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

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Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει τις επιθέσεις. Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν στοχεύουν αμάχους. Στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, πέρα ​​από τους δύο θανάτους, 400 άτομα —ανάμεσά τους 70 παιδιά— απομακρύνθηκαν από πολυκατοικία 21 ορόφων στην περιφέρεια Ραμένσκογιε, ενώ υπέστησαν ζημιές και αρκετές κατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Με επιθέσεις στο Κίεβο απάντησαν οι Ρώσοι

Τους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου χθες Σάββατο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Μια μητέρα και τα δύο 3χρονα παιδιά της σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου όταν ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία, επεσήμανε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

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Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο δήλωσε εξάλλου ότι ένα κορίτσι πέθανε σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε σε ξεχωριστό πλήγμα με drone σε άλλη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Τκατσένκο, 31 τοποθεσίες σε πέντε περιοχές στην περιφέρεια του Κιέβου υπέστησαν ζημιές.

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφηκαν στη νοτιοδυτική περιοχή Φάστιβ, όπου επλήγησαν 24 τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων σπίτια, βιομηχανικά κτίρια και υποδομές κοινής ωφελείας, οχήματα και οι εγκαταστάσεις αγροτικής επιχείρησης.

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