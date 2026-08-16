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Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν αριθμό-ρεκόρ 13.998 ρωσικών οχημάτων και 68 συστήματα αεράμυνας, ενώ παράλληλα ανακατέλαβαν 26 οικισμούς στο νότιο μέτωπο.

Η Μόσχα στρατολογεί καθημερινά περίπου 1.000 άτομα για να αναπληρώσει τις εξαντλημένες μονάδες της, ενώ εξετάζει τη χρήση Βορειοκορεατών μαχητών για την ενίσχυση των δυνάμεών της.

Το Κρεμλίνο επιδιώκει να καλύψει τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό αυξάνοντας τους μισθούς και τα μπόνους στους νεοσύλλεκτους, αποφεύγοντας προς το παρόν μια νέα γενική επιστράτευση.

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Η Ρωσία υπέστη τον Ιούλιο ορισμένες από τις πιο συντριπτικές απώλειες από την έναρξη του πολέμου, τη στιγμή που το Κίεβο σημείωσε τις μεγαλύτερες εδαφικές επιτυχίες των τελευταίων δώδεκα μηνών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, 42.860 Ρώσοι στρατιώτες εξουδετερώθηκαν στο πεδίο της μάχης τον περασμένο μήνα —αριθμός που περιλαμβάνει νεκρούς και τραυματίες. Πρόκειται για τον χειρότερο απολογισμό από τον Ιανουάριο του 2025, γεγονός που καθιστά τον Ιούλιο τον τέταρτο πιο αιματηρό μήνα για τη Μόσχα από την εισβολή του 2022. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υπολογίζει ότι οι συνολικές απώλειες του ρωσικού στρατού από τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν φτάσει τις 1.461.660.

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Putin loses 43K soldiers on Ukraine battlefield in one of bloodiest months since war's start https://t.co/wIzxfETm90 pic.twitter.com/Kz5Rd4BJB6 — New York Post (@nypost) August 15, 2026

Εν τω μεταξύ, η Μόσχα στρατολογεί περίπου 1.000 στρατιώτες την ημέρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γιάνις Κλούγκε, ειδικού σε θέματα Ρωσίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι χρησιμοποιούνται για την αναπλήρωση των εξαντλημένων μονάδων αντί για την επέκταση της επιθετικής ικανότητας της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το United 24 Media, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να σφυροκοπούν τις αντιαεροπορικές και εφοδιαστικές υποδομές της Ρωσίας, πλήττοντας 68 συστήματα αεράμυνας και καταστρέφοντας ή προκαλώντας ζημιές σε 13.998 οχήματα —αριθμός-ρεκόρ για τα δεδομένα του πολέμου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας σημείωσε ότι οι μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες στο ρωσικό πυροβολικό είχαν καταγραφεί τον Ιούνιο, όταν περισσότερα από 2.000 πυροβόλα συστήματα καταστράφηκαν ή τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι ουκρανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ανακαταλάβει σχεδόν 300 τετραγωνικά μίλια και 26 οικισμούς κατά μήκος του νότιου μετώπου, καταφέρνοντας χτυπήματα στην ενδοχώρα της Ρωσίας με σκοπό να πλήξουν κρίσιμες λογιστικές και ενεργειακές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο υποστηρίζει ότι μαχητές της Βόρειας Κορέας ενδέχεται να ενισχύσουν τον ρωσικό στρατό, πέραν των 15.000 που είχαν ήδη πολεμήσει το 2024.

Πιέζεται ο Πούτιν

Με τον Πούτιν να μη δείχνει κανένα σημάδι εγκατάλειψης των εκτεταμένων εδαφικών του απαιτήσεων, το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο πονοκέφαλο για τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

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Ο Πούτιν κατέφυγε τελευταία φορά σε επιστράτευση τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν μια σειρά από δραματικές αποτυχίες στο πεδίο της μάχης ανάγκασαν το Κρεμλίνο να επαναφέρει στο χακί 300.000 εφέδρους για να σταθεροποιήσει το μέτωπο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Μόσχα είναι πιο πιθανό να εντείνει τις προσπάθειες στρατολόγησης μέσω υψηλότερων μισθών και μπόνους, πίεσης σε περιφερειακούς αξιωματούχους και όλο και πιο καταπιεστικών τακτικών όσο αυξάνονται οι απώλειες έμψυχου υλικού και παραμένουν στάστιμες οι εδαφικές κατακτήσεις στο πεδίο της μάχης κατά της Ουκρανίας.

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones σε Μόσχα και Ροστόφ

Μαζικές επιθέσεις με drones εξαπέλυσαν την νύκτα του Σαββάτου οι ουκρανικές δυνάμεις κατά της Μόσχας και του Ροστόφ, ενώ το Κίεβο και οι περιοχές της Ζαπορίζια και του Κρίβι Ριγκ έγιναν στόχος των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

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Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ροστόφ, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τρεις θανάτους από τις ρωσικές επιθέσεις.

Η επίθεση κατά της Μόσχας με 600 drones προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν μέσω της πλατφόρμας Max και πρόσθεσε ότι 201 drones αναχαιτίσθηκαν στην περιφέρεια της πόλης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν βιομηχανικό σύμπλεγμα παραγωγής στερεών καυσίμων για τους ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ κατά την διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

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«Η εταιρεία κατασκευάζει στερεό προωθητικό πυραύλων για συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, καθώς και για μια σειρά πυραυλικών συστημάτων και αερομεταφερόμενων όπλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

Πηγές: United 24 Media, New York Post, Guardian, ΑΠΕ – ΜΠΕ

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