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Η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε στο στόχαστρο μίας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, που συχνά χαρακτηρίζεται ως το «ρωσικό Νταβός». Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και επηρέασαν τόσο την πόλη όσο και την ευρύτερη περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση των επιδρομών προκάλεσε προσωρινές διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές. Μεταξύ αυτών ήταν το αεροδρόμιο Πούλκοβο, όπου ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία πτήσεων, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών που παρουσίασαν προβλήματα.

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Η χρονική συγκυρία της επίθεσης, λίγο πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ με περίπου 20.000 συμμετέχοντες από δεκάδες χώρες, προσέδωσε ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα στο γεγονός.

Ukrainian one-way attack drones continue to fly over and strike infrastructure targets throughout the Northwestern Russian city of St. Petersburg. pic.twitter.com/hknNOucHm6 June 3, 2026

Η επίθεση παρουσιάζεται ως μία από τις πιο εκτεταμένες και έντονες μέχρι σήμερα, με στόχους που κάλυψαν μεγάλο γεωγραφικό εύρος, από παραμεθόριες περιοχές έως αστικά κέντρα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 50 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχθηκαν τα συστήματα αεράμυνας γύρω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές εντός ρωσικού εδάφους, στο πλαίσιο της στρατηγικής που το Κίεβο αποκαλεί «μακρινές κυρώσεις». Ανάμεσα στους στόχους ήταν ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Αγίας Πετρούπολης, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της βορειοδυτικής Ρωσίας και βασικό σημείο διακίνησης καυσίμων προς τις διεθνείς αγορές.

The Saint Petersburg International Economic Forum of 2026 (SPIEF 2026) in Russia has started with a very fiery keynote speech by the Ukrainian surprise guests. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7 — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Παράλληλα, ουκρανικές πηγές ανέφεραν επιθέσεις στη ναυτική βάση της Κροστάνδης, όπου εδρεύουν μονάδες του ρωσικού Στόλου της Βαλτικής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος αποτέλεσε και ρωσικό πολεμικό πλοίο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκδήλωση πυρκαγιάς στο σκάφος. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το μέγεθος των ζημιών, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι περισσότερες επιθέσεις αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

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Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο αντέδρασε προειδοποιώντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας θα συνεχιστούν με «συστηματικό» τρόπο. Ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία ήδη απαντά στις ουκρανικές επιθέσεις και ότι οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. Η συγκεκριμένη ρητορική αντανακλά τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές του αντιπάλου.

KRONSTADT (St. Petersburg), June 3.

Birds of the @1usc_army, @usf_army hunted down and set ablaze the corvette Boikiy, a guided missile weapons carrier.



06:35, 03.06.26. Veleshchynskyi Dry Dock, Kronstadt (St. Petersburg) – the cradle of the russian Navy.



Tired after its… pic.twitter.com/2HjrlyVKdc — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 3, 2026

Λίγο μετά την επίθεση

Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις μετακινήσεις, με καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, σε περιοχές της Βαλτικής ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί εξαιτίας της δραστηριότητας drones κοντά στα σύνορα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεύρυνση του γεωγραφικού αποτυπώματος της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις της σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.

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Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ξεκίνησε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη Ρωσία να επιχειρεί να προβάλει εικόνα οικονομικής σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας παρά τον πόλεμο. Ωστόσο, οι αναφορές για επιθέσεις σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις επισκίασαν τη διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερες από 100 χώρες.

Η συγκυρία αυτή αναδεικνύει μια νέα διάσταση του πολέμου, όπου οι επιχειρήσεις επεκτείνονται πέρα από το πεδίο της μάχης, αγγίζοντας οικονομικούς, πολιτικούς και συμβολικούς στόχους, ενώ η προοπτική αποκλιμάκωσης παραμένει μακρινή.

Με πληροφορίες από Kyiv Independent, ΒΒC, The Guardian

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