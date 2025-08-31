Ένα βίντεο κάνει χαμό στο Instagram και έχει αφήσει τους χρήστες άφωνους: ένας άντρας τραγουδά με την κιθάρα του μπροστά σε ουραγκοτάγκους και… εκείνοι τον αποθεώνουν!

Ο λογαριασμός @plumesofficiel ανέβασε το απόσπασμα με τη λεζάντα «Όταν αρχίζει να χειροκροτεί», και δεν είναι τυχαίο – γιατί στο βίντεο, καθώς ο μουσικός παίζει και τραγουδά, οι ουρακοτάγκοι πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, λες και έχουν μαγευτεί από τη μελωδία.

Και τότε συμβαίνει το απίστευτο: ένας από αυτούς ξεσπά σε χειροκροτήματα, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο ξεκαρδιστική και γλυκιά.

Το βίντεο φυσικά έγινε viral, με πολλούς να σχολιάζουν πως είναι η «πιο wholesome συναυλία της χρονιάς».