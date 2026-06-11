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Με πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο, αλλά και με ένταση έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, χειροτονήθηκε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος Ιωαννίδης. Η τελετή, που σηματοδοτεί τη νέα σελίδα για τη Μητρόπολη Πάφου, πραγματοποιήθηκε στη βαριά σκιά της υπόθεσης του τέως Μητροπολίτη Τυχικού, μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, πέρασε από το Φανάρι και εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στο εκκλησιαστικό σώμα.

Η χειροτονία του Γρηγορίου έγινε ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, με τη συμμετοχή μελών της Ιεράς Συνόδου και του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου.

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Η εκκλησιαστική τελετή, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς παραφωνίες. Σύμφωνα με το κυπριακό ρεπορτάζ, υποστηρικτές του εν αργία τέως Μητροπολίτη Τυχικού συγκεντρώθηκαν έξω από τον ναό, φωνάζοντας «ανάξιος», ενώ χρειάστηκε παρέμβαση της Αστυνομίας για την απομάκρυνσή τους.

Ο νέος Μητροπολίτης, πριν από την επίθεση των χειρών των αρχιερέων, ανέγνωσε το Σύμβολο της Πίστεως και διαβεβαίωσε ότι αποδέχεται τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους, τους ιερούς κανόνες και τις αποστολικές παραδόσεις. Αναγνώρισε επίσης την Ιερά Σύνοδο ως την ανώτατη αρχή της Εκκλησίας της Κύπρου, δεσμευόμενος να σέβεται τις αποφάσεις της.

Από την παύση Τυχικού στην εκλογή Γρηγορίου

Η σημερινή ένταση δεν είναι μεμονωμένο επεισόδιο. Είναι το τελευταίο ορατό σημάδι μιας βαθιάς εκκλησιαστικής κρίσης που άρχισε στις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε την παύση του τότε Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού από τον θρόνο της Πάφου.

Η απόφαση εκείνη ελήφθη έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για αντικανονικές ενέργειες και διοικητικές παρεκκλίσεις. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Συνόδου, ο Τυχικός τέθηκε στη διάθεση της Εκκλησίας, ενώ Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Από τον τέως Μητροπολίτη ζητήθηκε επίσης έγγραφη Ομολογία Πίστεως και ρητή καταδίκη της αποτείχισης.

Οι βασικές κατηγορίες που είχαν τεθεί σε βάρος του αφορούσαν, σύμφωνα με το ΡΙΚ, τρία ζητήματα: τη χειροτονία προσώπου που συνδεόταν με αποτειχισμένους κύκλους της Θεσσαλονίκης, τη συστηματική άρνηση τέλεσης μεικτών γάμων και άλλες ενέργειες που η Σύνοδος έκρινε ότι επηρέαζαν τη συνοχή και την ενότητα των πιστών της Μητρόπολης Πάφου.

Ο ίδιος ο Τυχικός, αμέσως μετά την παύση του, αναγνώρισε ότι του είχαν απαγγελθεί τρεις κατηγορίες, παραδέχθηκε ότι ως νέος σε ηλικία και νέος Μητροπολίτης μπορεί να έκανε λάθη, ζήτησε συγχώρεση και δήλωσε υπακοή στον Αρχιεπίσκοπο και τη Σύνοδο.

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Το «Έκκλητον» και το Φανάρι

Η υπόθεση όμως δεν έκλεισε εκεί. Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου προσέφυγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ασκώντας το λεγόμενο «Έκκλητον», δηλαδή το ανώτατο εκκλησιαστικό ένδικο μέσο. Η προσφυγή του κατατέθηκε στις 5 Ιουνίου 2025 στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και διαβιβάστηκε στο Φανάρι για εξέταση.

Η Εκκλησία της Κύπρου βρέθηκε τότε σε στάση αναμονής. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, είχε δηλώσει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα λειτουργούσε ως «Εφετείο» και ότι η απόφασή του θα ήταν τελεσίδικη. Είχε επίσης διευκρινιστεί ότι η προσφυγή δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέτασε την προσφυγή και επικύρωσε ομόφωνα τη συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου. Σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις, το Φανάρι διαπίστωσε μεν παραλείψεις ως προς την εκδίκαση της υπόθεσης από την κυπριακή Σύνοδο, αλλά έκρινε επί της ουσίας και επικύρωσε την απόφαση.

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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του, επικαλούμενο το πνευματικό του συμφέρον και την ανάγκη ειρήνης και ενότητας της Εκκλησίας.

Η εκλογή Γρηγορίου ως «ασφαλής επιλογή»

Η εκλογή του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ιωαννίδη στη Μητρόπολη Πάφου έγινε μέσα σε αυτό το φορτισμένο περιβάλλον. Σύμφωνα με κυπριακά ρεπορτάζ, η επιλογή του θεωρήθηκε από εκκλησιαστικούς κύκλους ως μια «ασφαλής» λύση, πρόσωπο χαμηλών τόνων, με στόχο να τερματιστεί η αναταραχή και να αποφευχθεί περαιτέρω διχασμός.

Ο Γρηγόριος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, φέρεται αρχικά να μην είχε πρόθεση να διεκδικήσει τη θέση. Τελικά εξελέγη με 11 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 4 λευκά, με εκκλησιαστικές πηγές να τον περιγράφουν ως μορφωμένο, ικανό και κατάλληλο για τη συγκεκριμένη κρίσιμη μητροπολιτική θέση.

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Πριν από την εκλογική διαδικασία, ο Τυχικός είχε υποβάλει ένσταση και έντονη διαμαρτυρία προς την Ιερά Σύνοδο, υποστηρίζοντας ότι είχαν παραβιαστεί ιεροί κανόνες και ζητώντας την αναστολή της ψηφοφορίας, καθώς και την επανάληψη της διαδικασίας κρίσης του.

Έτσι, η εικόνα της ημέρας είχε δύο όψεις: μέσα στον ναό, η κανονική τάξη, η χειροτονία και η αναγνώριση του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Έξω από τον ναό, οι φωνές διαμαρτυρίας που θύμισαν ότι οι εκκλησιαστικές αποφάσεις, όσο τελεσίδικες κι αν είναι θεσμικά, δεν παύουν να δοκιμάζονται στην καρδιά του ποιμνίου

Πηγή: OffsiteNews

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