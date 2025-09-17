Η Πάφος θα κάνει το ντεμπούτο της στο Champions League σήμερα (17/9) απέναντι στον Ολυμπιακό (19.45 – Cosmote Sport 2, Mega) μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυσή της.

Ο κυπριακός σύλλογος έχει κάνει αίσθηση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, παίζοντας για πρώτη φορά την περασμένη σεζόν σε διεθνή διοργάνωση και φτάνοντας μέχρι στους 16 της Conference League, ενώ παράλληλα κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα.

Advertisement

Advertisement

Και αυτή τη σεζόν η Πάφος έχει πετύχει ήδη ένα ακόμη τεράστιο ορόσημο, περνώντας από τρεις γύρους προκριματικών για να φτάσει στη League Phase του Champions League – η μία από τις δύο ομάδες, μαζί με την Kairat Almaty από το Καζακστάν (σ.σ. επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού), που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Ντιναμό Κιέβου και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου επέσαν θύματα της Πάφου στα προκριματικά.

Εκτός από τον Ολυμπιακό, θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων εντός έδρας τη Μπάγερν Μονάχου και εκτός στην Τσέλσι.

«Όλοι ήμασαταν σε έκσταση», δήλωσε στο BBC Sport ο πρώην διεθνής αμυντικός της Βραζιλίας και της Τσέλσι, Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος εντάχθηκε στον σύλλογο τον Αύγουστο, αμαφερόμενος στις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σπουδαία πρόκριση της Πάφου.

«Όλοι ήταν απόλυτα χαρούμενοι επειδή κάναμε κάτι καταπληκτικό. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ήμασταν στο Champions League φέτος.»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ γιατί μπορώ να δω αυτό το συναίσθημα, με την πείνα όλων, να κάνουμε κάτι σπουδαίο».

Advertisement

Πάφος: Ομάδα με ιστορία-εξπρές

Η Πάφος ιδρύθηκε το 2014 όταν δύο ομάδες από την περιοχή συγχωνεύθηκαν – η ΑΕΚ Κουκλιών και η ΑΕΠ Πάφου – οι οποίες είχαν σχηματιστεί το 2000 από τη συγχώνευση δύο άλλων ομάδων.

Ξεκίνησαν από τη δεύτερη κατηγορία και κινούνταν ανάμεσα στη Β΄εθνική και την κορυφαία κατηγορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου, μέχρι την εξαγορά της το 2017 από τον Ρομάν Ντούμποφ, έναν Ρώσο επιχειρηματία με βρετανική υπηκοότητα, ο οποίος υπήρξε μια περίοδο ιδιοκτήτης της αγγλικής Πόρτσμουθ το 2011.

«Το όραμά μας ήταν σαφές – θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, κάτι ανταγωνιστικό, κάτι βιώσιμο – όχι απλώς έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο αλλά μια ομάφα που θα μπορούσε να προσφέρει στην κοινότητα», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Gold.

Advertisement

«Η Κύπρος είναι ένα έθνος με τόσο μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και, στην Πάφο, πιστεύαμε ότι είχαμε την ευκαιρία να χτίσουμε κάτι από την αρχή», εξήγησε.

Η επιτυχία, ωστόσο, δεν ήρθε άμεσα. Ο Κύπριος δημοσιογράφος Ανδρέας Οδυσσέας δήλωσε στο BBC World Service: «Η Total Sport Investment έχει μεταμορφώσει τον σύλλογο, 100%. Ήταν μια ομάδα που δυσκολευόταν να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία. Στις μεσογειακές χώρες, το πάθος είναι υπερβολικό. Έτσι, αν η ομάδα πάει καλά, όλοι πάνε στο γήπεδο. Αν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν πάνε πολλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση».

«Έκαναν κάποια λάθη, ξοδεύοντας χρήματα χωρίς κανένα αντίκρισμα. Ξοδεύουν από το 2017. Υπήρξαν κάποιες δοκιμές και λάθη για να φτάσουμε στο σήμερα. Δοκίμασαν πολλά μοντέλα, δοκίμασαν πολλούς ανθρώπους.

Advertisement

Επιτυχία με έναν πρώην προπονητή της Αρσεναλ

Τα πράγματα άλλαξαν με την άφιξη του Ισπανού Χουάν Κάρλος Καρσέδο τον Ιούνιο του 2023. Ήταν βοηθός προπονητή του Ουνάι Έμερι σε έξι διαφορετικούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της Άρσεναλ.

Προπονούσε την Ίμπιζα και τη Σαραγόσα πριν μετακομίσει στην Κύπρο.

Η πρώτη σεζόν του Καρσέδο ως προπονητής ολοκληρώθηκε με το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου – το Κύπελλο Κύπρου 2023–24, με νίκη με 3-0 επί της Ομόνοιας.

Advertisement

Στη δεύτερη σεζόν της, η Πάφος πέρασε από τρεις γύρους προκριματικών του Conference League, τερματίζοντας 12η στη φάση των ομίλων και στη συνέχεια κερδίζοντας τον γύρο πλέι οφ, πριν αποκλειστεί από την σουηδική Τζουργκάρντεν στους «16».

Advertisement

Ολοκλήρωσαν τη σεζόν ως πρωταθλητές Κύπρου για πρώτη φορά – κερδίζοντας τον τίτλο με επτά βαθμούς διαφορά και ανοίγοντας δρόμο για το Champions League.

«Ο πρόεδρος της Κύπρου [Νίκος Χριστοδουλίδης] είναι πολύ μεγάλος οπαδός της Πάφου και πηγαίνει στο γήπεδο» λέει ο Ανδρέας Οδυσσέας.

«Ήταν στον αγώνα. Τον παρακολουθούσε με αγωνία. Στο τελευταίο σφύριγμα πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Υπήρξε ένα βίντεο που τον έδειχνε να πανηγυρίζει σαν παιδί.»

Advertisement

«Είναι σαν να κερδίζεις το πρωτάθλημα στην Κύπρο, είναι τόσο μεγάλη υπόθεση.»

«Μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό»

Αυτό το καλοκαίρι, η Πάφος έκανε την έκπληξη με την απόκτηση του αμυντικού Λουίζ, ο οποίος σε ηλικία 38 ετών έπαιζε για τη Φορταλέζα στη Βραζιλία, αφού αρχικά έφυγε από την Άρσεναλ για τη Φλαμένγκο το 2021.

Ο Λουίζ έχει μέχρι στιγμής κάνει δύο εμφανίσεις ως αλλαγή στην πρώτη κυπριακή κατηγορία. Ο σπουδαίος αμυντικός κατέκτησε το Champions League το 2012 με την Τσέλσι, η οποία θα αντιμετωπίσει την Πάφο στην 7η αγωνιστική της τον Ιανουάριο.

«Θα παίξω εναντίον της Τσέλσι με την καρδιά μου γεμάτη ενέργεια», λέει. «Επίσης, για να σας ευχαριστήσω όλους. Αλλά και για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, γιατί όλοι θέλουν να το δουν αυτό».

«Οπότε θα είναι μια στιγμή που θα είμαι τόσο χαρούμενος και το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς, σίγουρα. Μερικές φορές στη ζωή απλά πρέπει να πεις ευχαριστώ και να το απολαύσεις.»

Κανείς δεν περίμενε πολλά πράγματα από εμάς στο Champions League, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να δείξουμε τις ικανότητές μας στον κόσμο», καταλήγει ο Βραζιλιάνος άσος.