Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 20ή Αυγούστου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών, τιμώντας την ανακάλυψη του Ρόναλντ Ρος το 1897 σχετικά με τον ρόλο του κουνουπιού Anopheles στη μετάδοση της ελονοσίας.

Τα κουνούπια αποτελούν αρχαία έντομα που λειτουργούν ως διαβιβαστές σοβαρών νοσημάτων, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου και ο δάγκειος πυρετός, επηρεάζοντας διαχρονικά την ανθρώπινη υγεία.

Η ελονοσία προκαλεί ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως, κυρίως στην Αφρική, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Επειδή για ορισμένες ασθένειες δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο, η πρόληψη μέσω της αποφυγής τσιμπημάτων και της εξάλειψης εστιών στάσιμου νερού παραμένει το σημαντικότερο μέσο προστασίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η 20ή Αυγούστου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών, όχι επειδή κάποιος αποφάσισε να αφιερώσει μια ημέρα στο πιο ενοχλητικό έντομο των καλοκαιρινών μας βραδιών, αλλά για να θυμίζει μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην ιστορία της Ιατρικής.

Στις 20 Αυγούστου 1897 ο Βρετανός γιατρός Ρόναλντ Ρος απέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του θηλυκού κουνουπιού του γένους Anopheles στη μετάδοση της ελονοσίας. Η ανακάλυψη αυτή άλλαξε την κατανόηση και τελικά την αντιμετώπιση μιας ασθένειας που στο πέρασμα των αιώνων έχει αφήσει πίσω της έναν ασύλληπτο αριθμό νεκρών.

Advertisement

Advertisement

Και το κουνούπι είναι πολύ παλαιότερο από τον άνθρωπο.

Ένα έντομο από την εποχή των δεινοσαύρων

Τα κουνούπια ανήκουν στα έντομα, στην τάξη των Διπτέρων και στην οικογένεια Culicidae. Σήμερα αναγνωρίζονται περισσότερα από 3.500 διαφορετικά είδη παγκοσμίως.

Τα παλαιότερα γνωστά απολιθώματα κουνουπιών φτάνουν περίπου 99 εκατομμύρια χρόνια πίσω, στην Κρητιδική περίοδο, όταν οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν ακόμη στη Γη. Μοριακές εκτιμήσεις τοποθετούν μάλιστα την καταγωγή της οικογένειας πολύ παλαιότερα, πιθανόν ήδη στην Ιουρασική περίοδο.

Δεν υπάρχει φυσικά κάποια ημερομηνία κατά την οποία μπορούμε να πούμε ότι «ο άνθρωπος είδε για πρώτη φορά κουνούπι». Τα κουνούπια προϋπήρχαν του ανθρώπινου είδους κατά δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και οι άνθρωποι ζούσαν μαζί τους από την προϊστορία. Η επιστημονική ταξινόμηση ήρθε πολύ αργότερα: ο Κάρολος Λινναίος περιέγραψε, μεταξύ άλλων, το γνωστό Culex pipiens το 1758.

Πότε το κουνούπι έγινε εφιάλτης για τον άνθρωπο

Advertisement

Το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το ίδιο το τσίμπημα. Ήταν όσα μπορούσε να μεταφέρει μαζί του.

Η ελονοσία είναι μία από τις αρχαιότερες ασθένειες που συνόδευσαν την ανθρώπινη εξέλιξη. Επιστημονικές μελέτες θεωρούν ότι επηρέαζε τους προγόνους του ανθρώπου πολύ πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων ιστορικών κοινωνιών. Με την εξάπλωση της γεωργίας και των μόνιμων οικισμών πριν από περίπου 10.000 χρόνια, η δημιουργία μεγαλύτερων πληθυσμών και στάσιμων νερών πρόσφερε ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών και τη μαζική μετάδοση της νόσου.

Υπάρχουν ενδείξεις ελονοσίας στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ περιγραφές πυρετών στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη παραπέμπουν στην ίδια νόσο. Σύγχρονες αναλύσεις αρχαίου DNA έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία του Plasmodium falciparum ακόμη και σε πληθυσμούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Advertisement

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που σκότωσαν η ελονοσία και οι άλλες ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια στο βάθος της ιστορίας δεν μπορεί να υπολογιστεί με επιστημονική ακρίβεια. Έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων θανάτων, αλλά πρόκειται για ιστορικές προσεγγίσεις και όχι για επιβεβαιωμένη επιδημιολογική καταγραφή.

Το βέβαιο είναι ότι ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει.

610.000 νεκροί από ελονοσία μέσα σε έναν χρόνο

Advertisement

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2024 καταγράφηκαν κατ’ εκτίμηση 282 εκατομμύρια περιστατικά ελονοσίας σε 80 χώρες και περίπου 610.000 θάνατοι.

Η Αφρική εξακολουθεί να σηκώνει σχεδόν ολόκληρο το βάρος της νόσου: εκεί σημειώθηκε περίπου το 95% των κρουσμάτων και των θανάτων. Και το πιο δραματικό στοιχείο αφορά τα παιδιά. Περίπου τρεις στους τέσσερις θανάτους από ελονοσία στην αφρικανική περιφέρεια του ΠΟΥ αφορούσαν παιδιά κάτω των πέντε ετών. Νιγηρία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Νίγηρας αντιστοιχούσαν μαζί σε περισσότερο από το μισό των θανάτων της περιοχής.

Γιατί το κουνούπι μεταδίδει την ελονοσία

Advertisement

Η ελονοσία δεν προκαλείται από το κουνούπι. Προκαλείται από παράσιτα του γένους Plasmodium.

Advertisement

Το κουνούπι λειτουργεί ως «μεταφορέας».

Όταν ένα θηλυκό Anopheles τσιμπήσει έναν άνθρωπο που έχει παράσιτα της ελονοσίας στο αίμα του, προσλαμβάνει μαζί με το αίμα και το παράσιτο. Το Plasmodium εξελίσσεται μέσα στον οργανισμό του κουνουπιού και τελικά φτάνει στους σιελογόνους αδένες του. Σε επόμενο τσίμπημα μπορεί να περάσει μέσω του σάλιου του κουνουπιού σε άλλον άνθρωπο.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το Plasmodium falciparum. Εάν η λοίμωξη δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εξελιχθεί σε βαριά νόσο ακόμη και μέσα σε 24 ώρες.

Advertisement

Η ελονοσία πάντως σήμερα προλαμβάνεται και θεραπεύεται, με φάρμακα που επιλέγονται ανάλογα με το είδος του παρασίτου και τις πιθανές αντοχές του. Για το P. falciparum βασική θεραπευτική επιλογή είναι οι συνδυασμοί με βάση την αρτεμισινίνη.

Δεν τσιμπούν τα αρσενικά κουνούπια

Εδώ υπάρχει μία λεπτομέρεια που συχνά αγνοούμε: τα αρσενικά κουνούπια δεν μας τσιμπούν.

Τα θηλυκά είναι εκείνα που παίρνουν αίμα από ανθρώπους ή ζώα, επειδή χρειάζονται τα θρεπτικά συστατικά του για την παραγωγή αυγών. Τα κουνούπια τρέφονται επίσης με φυτικά σάκχαρα και νέκταρ.

Ο κύκλος ζωής τους περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο κουνούπι. Τα τρία πρώτα στάδια εξαρτώνται από το νερό. Γι’ αυτό ακόμη και μικρές ποσότητες στάσιμου νερού σε γλάστρες, κουβάδες, υδρορροές ή άλλα δοχεία μπορούν να μετατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής.

Ανάλογα με το είδος, άλλα κουνούπια δραστηριοποιούνται περισσότερο τη νύχτα και άλλα την ημέρα. Τα ενήλικα συνήθως ζουν μερικές εβδομάδες, με τα θηλυκά να ζουν συχνά περισσότερο από τα αρσενικά.

Anopheles, Aedes, Culex: τρία ονόματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Δεν μεταδίδουν όλα τα κουνούπια τις ίδιες ασθένειες.

Τα Anopheles συνδέονται κυρίως με την ελονοσία.

Είδη του γένους Aedes μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο chikungunya, ο Zika και ο κίτρινος πυρετός.

Τα Culex είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη επειδή συμμετέχουν στον κύκλο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Το Culex pipiens, το κοινό κουνούπι που συναντάμε και στην Ευρώπη, αποτελεί σημαντικό διαβιβαστή του ιού.

Και σήμερα ο Δυτικός Νείλος χτυπά την Ελλάδα

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών έχει φέτος ιδιαίτερη επικαιρότητα και για την Ελλάδα.

Στην τελευταία διαθέσιμη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, με στοιχεία έως τις 12 Αυγούστου 2026, είχαν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Είχαν επίσης καταγραφεί εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 82 χρόνια.

Μάλιστα, μέσα μόνο στην τελευταία εβδομάδα πριν από την έκθεση είχαν διαγνωστεί ή δηλωθεί 45 νέα εγχώρια κρούσματα.

Κρούσματα είχαν εμφανιστεί σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Ο ΕΟΔΥ είχε επιπλέον χαρακτηρίσει και άλλους δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο φυσικός κύκλος του ιού είναι κυρίως πουλιά – κουνούπια – πουλιά.

Το κουνούπι μολύνεται όταν τραφεί από μολυσμένο πτηνό και στη συνέχεια μπορεί με το τσίμπημά του να μεταδώσει τον ιό στον άνθρωπο ή σε άλλα θηλαστικά. Ο άνθρωπος θεωρείται ουσιαστικά περιστασιακός ξενιστής και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν συμβαίνει με τη συνήθη κοινωνική επαφή. Έχουν υπάρξει σπάνιες μεταδόσεις μέσω αίματος, μεταμόσχευσης οργάνων ή από μητέρα σε παιδί.

Περίπου 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Περίπου 20% μπορεί να παρουσιάσει πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, μυαλγίες, εμετό ή εξάνθημα. Σε λιγότερο από 1% μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή νευρολογική νόσος.

Στους ασθενείς που εμφανίζουν νευροδιεισδυτική νόσο, το ECDC αναφέρει ότι η θνητότητα μπορεί να φτάσει έως και το 17%, με τον κίνδυνο να αυξάνεται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Υπάρχει θεραπεία για τον Δυτικό Νείλο;

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικό αντιικό φάρμακο ούτε εγκεκριμένο εμβόλιο για τον άνθρωπο κατά του ιού του Δυτικού Νείλου.

Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική. Στις ήπιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα, ενώ οι σοβαρές νευρολογικές μορφές μπορεί να απαιτήσουν νοσηλεία, ενδοφλέβια υγρά, αναπνευστική υποστήριξη και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Και γι’ αυτό στην περίπτωση του Δυτικού Νείλου η πρόληψη είναι ουσιαστικά το σημαντικότερο «φάρμακο» που έχουμε στη διάθεσή μας.

Πώς προστατευόμαστε

Η προστασία ξεκινά από απλές κινήσεις: χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, μακριά και σχετικά χαλαρά ρούχα όταν υπάρχει έντονη παρουσία κουνουπιών, σίτες σε πόρτες και παράθυρα, κουνουπιέρες όπου χρειάζονται και κλιματισμός ή ανεμιστήρες στους εσωτερικούς χώρους. Για τα κουνούπια που μεταδίδουν τον Δυτικό Νείλο ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το σούρουπο έως την αυγή.

Και κυρίως πρέπει να εξαφανίζουμε τα στάσιμα νερά γύρω από το σπίτι: πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, δοχεία, παλιά λάστιχα, μικρές δεξαμενές ή οτιδήποτε μπορεί να συγκρατήσει νερό. Ακόμη και μικρές ποσότητες αρκούν για την αναπαραγωγή τους.

Ένα μικρό έντομο με τεράστια δύναμη

Το κουνούπι δεν έχει δόντια, δηλητήριο ή δύναμη για να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Έχει όμως κάτι πολύ αποτελεσματικότερο: μπορεί να λειτουργήσει ως βιολογικός διαβιβαστής παρασίτων και ιών.

Γι’ αυτό και ένα πλάσμα μήκους λίγων χιλιοστών κατάφερε να επηρεάσει πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών, την εγκατάσταση ολόκληρων κοινωνιών και τελικά την ίδια την ανθρώπινη εξέλιξη.

Και 129 χρόνια μετά την ανακάλυψη του Ρόναλντ Ρος, η 20ή Αυγούστου εξακολουθεί να θυμίζει ότι ο αγώνας ανθρώπου και κουνουπιού δεν έχει τελειώσει.

Η ελονοσία εξακολουθεί να σκοτώνει περισσότερους από 600.000 ανθρώπους τον χρόνο, ενώ στην Ευρώπη η εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια αποτελεί ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημόσια υγεία.

Και τελικά η καλύτερη άμυνα παραμένει εντυπωσιακά απλή: να μην αφήσουμε το κουνούπι να μας τσιμπήσει — και να μην του αφήσουμε το νερό που χρειάζεται για να γεννηθεί