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Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), καθώς οι επικαιροποιημένοι χάρτες παρακολούθησης καταγράφουν την εξάπλωση κουνουπιών, σκνιπών και τσιμπουριών που μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του κουνουπιού Aedes aegypti στο Λουξεμβούργο. Το συγκεκριμένο είδος θεωρείται ο σημαντικότερος φορέας μετάδοσης του Δάγκειου πυρετού και μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχε εγκατασταθεί σε ευρωπαϊκές χώρες.

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Την ίδια στιγμή, οι χάρτες του ECDC καταγράφουν περαιτέρω εξάπλωση στην Ελλάδα του είδους Culex tritaeniorhynchus, ενός κουνουπιού που αναγνωρίζεται ως δυνητικός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί το ECDC προέρχονται από το VectorNet, μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συλλέγει, επεξεργάζεται και επιβεβαιώνει πληροφορίες για φορείς ασθενειών οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την υγεία των ζώων.

Το κουνούπι που εξαπλώνεται στην Ελλάδα

Το Culex tritaeniorhynchus αποτελεί τον βασικό διαβιβαστή της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας παγκοσμίως. Η παρουσία του καταγράφεται κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ασίας, αλλά και σε χώρες της Αφρικής, τόσο στη βορειοανατολική όσο και στην υποσαχάρια ζώνη.

Τα θηλυκά άτομα του είδους τρέφονται με αίμα μεγάλων ζώων, όπως βοοειδή και χοίροι, ωστόσο συχνά τσιμπούν και ανθρώπους, στοιχείο που αυξάνει τη σημασία τους για τη δημόσια υγεία.

Το είδος αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου με στάσιμα νερά και πυκνή βλάστηση. Παράλληλα, εντοπίζεται σε πηγάδια, λίμνες, αρδευτικές τάφρους και άλλους υδάτινους σχηματισμούς, ενώ δεν είναι σπάνια η παρουσία του και σε αστικές περιοχές, κοντά σε κατοικίες, ιδιαίτερα σε δεξαμενές ή δοχεία αποθήκευσης νερού.

Με βάση τις έως σήμερα καταγραφές και δειγματοληψίες, το Culex tritaeniorhynchus έχει εντοπιστεί σε πολλές χώρες της Ασίας, μεταξύ των οποίων το Μπαγκλαντές, η Καμπότζη, η Ινδία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Μιανμάρ, το Νεπάλ, η Σιγκαπούρη, η Σρι Λάνκα, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

Η λοίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας προκαλεί συνήθως ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο που επηρεάζει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Σε βαριές μορφές της νόσου είναι δυνατόν να εμφανιστούν σπασμοί, παράλυση, κώμα ή ακόμη και μόνιμες νευρολογικές βλάβες, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη παρακολούθηση και πρόληψη.