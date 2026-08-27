Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θέσπισε την 27η Αυγούστου ως Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία και τη βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων οικοσυστημάτων.

Οι λίμνες αποτελούν κρίσιμες δεξαμενές γλυκού νερού, ρυθμιστές του κλίματος και καταφύγια βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα στηρίζουν την αλιεία, τον τουρισμό και την οικονομία.

Ωστόσο, τα οικοσυστήματα αυτά απειλούνται άμεσα από την υπεράντληση, τη ρύπανση από λύματα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η προστασία των λιμνών κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα υδάτινα αυτά συστήματα παραμένουν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του πλανήτη και την ασφάλεια του νερού.

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Οι λίμνες δεν είναι απλώς γαλήνιοι καθρέφτες νερού. Αποτελούν πολύτιμες δεξαμενές γλυκού νερού, καταφύγια βιοποικιλότητας και φυσικούς μηχανισμούς προστασίας απέναντι στις πλημμύρες και στην κλιματική αλλαγή.

Η νέα Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ

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Η Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Θεσπίστηκε με το ψήφισμα A/RES/79/142, το οποίο ενέκρινε χωρίς ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 12 Δεκεμβρίου 2024.

Στόχος της είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία των λιμνών, αλλά και η ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης διαχείρισης των λιμναίων οικοσυστημάτων. Πρόκειται για μία από τις νεότερες διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ, η οποία απαντά σε ένα ολοένα σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Οι φυσικές και τεχνητές λίμνες συγκρατούν περισσότερο από το 90% του γλυκού νερού που βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης. Τροφοδοτούν δίκτυα ύδρευσης, αρδεύουν καλλιέργειες, εξυπηρετούν τη βιομηχανία και προσφέρουν καταφύγιο σε αναρίθμητα είδη ψαριών, φυτών, πτηνών και άγριων ζώων.

Παράλληλα, επηρεάζουν το τοπικό και περιφερειακό κλίμα, αποθηκεύουν άνθρακα και τεράστιες ποσότητες θερμότητας, συγκρατούν πλημμυρικά νερά και στηρίζουν την αλιεία, τον τουρισμό και την οικονομία ολόκληρων τοπικών κοινωνιών.

Οι αριθμοί που χτυπούν συναγερμό

Οι λίμνες απειλούνται από την υπεράντληση, τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Λιπάσματα, αστικά λύματα, βιομηχανικοί ρύποι, πλαστικά και στερεά απόβλητα καταλήγουν σε αυτές είτε απευθείας είτε μέσω ποταμών και χειμάρρων.

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Εκτιμάται ότι έως και το 80% των λυμάτων παγκοσμίως καταλήγει σε υδάτινους αποδέκτες χωρίς επαρκή επεξεργασία. Τα θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων προκαλούν ευτροφισμό και επικίνδυνες «ανθήσεις» φυκιών, ένα φαινόμενο που προβλέπεται να ενταθεί κατά τουλάχιστον 20% έως το 2050.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της θερμοκρασίας, η μικρότερη διάρκεια της παγοκάλυψης και η εντονότερη εξάτμιση αλλάζουν δραματικά τη στάθμη πολλών λιμνών. Σε περίπου τις μισές χώρες του κόσμου έχει ήδη καταγραφεί υποβάθμιση σε τουλάχιστον μία κατηγορία οικοσυστήματος γλυκού νερού.

Οι τρεις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου

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Η κατάταξη γίνεται με βάση την επιφάνεια και ακολουθεί τη συμβατική γεωγραφική ονοματολογία.

Πρώτη είναι η Κασπία Θάλασσα, η οποία παρά το όνομά της θεωρείται η μεγαλύτερη λίμνη του πλανήτη. Είναι αλμυρή, δεν επικοινωνεί με ωκεανό και καλύπτει περίπου 386.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ακτές της μοιράζονται μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ιράν και Αζερμπαϊτζάν.

Δεύτερη είναι η Σουπίριορ, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, με επιφάνεια περίπου 82.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο ως προς την επιφάνεια.

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Τρίτη είναι η Βικτώρια, η μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής, με έκταση περίπου 69.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μοιράζεται μεταξύ Τανζανίας, Ουγκάντας και Κένυας και αποτελεί πηγή νερού, τροφής, ενέργειας και εισοδήματος για εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι τρεις μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της Ελλάδας

Η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της χώρας είναι η Τριχωνίδα στην Αιτωλοακαρνανία. Η επιφάνειά της υπολογίζεται, ανάλογα με τη στάθμη και τη μέθοδο μέτρησης, περίπου μεταξύ 94 και 98 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι ταυτόχρονα μία από τις βαθύτερες ελληνικές λίμνες, με μέγιστο βάθος που ξεπερνά τα 50 μέτρα.

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Δεύτερη είναι η Βόλβη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, με έκταση από 68 έως 70,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αποτελεί μαζί με την Κορώνεια έναν εξαιρετικά σημαντικό υγρότοπο, φιλοξενώντας εκατοντάδες είδη πτηνών και σπάνια ψάρια.

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Τρίτη είναι η Βεγορίτιδα, στα όρια Φλώρινας και Πέλλας, με σημερινή επιφάνεια περίπου 54,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η στάθμη της έχει γνωρίσει μεγάλες διακυμάνσεις εξαιτίας της άντλησης νερού, της γεωργικής δραστηριότητας και των κλιματικών μεταβολών.

Η κατάταξη αφορά τις φυσικές λίμνες. Αν συνυπολογιστούν οι τεχνητοί ταμιευτήρες, η λίμνη των Κρεμαστών, με επιφάνεια περίπου 80,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας.

Οι ελληνικές λίμνες κάτω από τη γη

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Η Ελλάδα διαθέτει και έναν εντυπωσιακό, αθέατο υδάτινο κόσμο.

Στα Καστριά Αχαΐας, το Σπήλαιο των Λιμνών είναι η παλαιά κοίτη ενός υπόγειου ποταμού. Στο εσωτερικό του σχηματίζονται 13 διαδοχικές κλιμακωτές λίμνες, κατανεμημένες σε τρία επίπεδα. Τον χειμώνα, όταν λιώνουν τα χιόνια, το νερό δημιουργεί υπόγειους καταρράκτες, ενώ το καλοκαίρι παραμένει συγκεντρωμένο στις φυσικές λιθωματικές λεκάνες.

Στην Κεφαλονιά βρίσκεται η περίφημη Μελισσάνη. Μέρος της οροφής του σπηλαίου έχει καταρρεύσει, επιτρέποντας στις ακτίνες του ήλιου να πέφτουν κατακόρυφα στα γαλαζοπράσινα νερά. Το νερό ξεκινά από τις Καταβόθρες του Αργοστολίου, διασχίζει υπόγεια το νησί και φτάνει στη Μελισσάνη και στον Καραβόμυλο έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες.

Στη Μάνη, η Βλυχάδα των Σπηλαίων Διρού αποτελεί ένα τεράστιο σύστημα χερσαίων και πλημμυρισμένων στοών. Το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από υφάλμυρο νερό και διασχίζεται από υπόγειο ποταμό που καταλήγει στη θάλασσα. Η περιήγηση γίνεται κυρίως με βάρκα, ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες που σχηματίστηκαν όταν η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα.

Ακόμη και η Λίμνη Βουλιαγμένης συνδέεται με ένα εκτεταμένο υποβρύχιο σπηλαιολογικό δίκτυο, τμήματα του οποίου παραμένουν ανεξερεύνητα.

Η τεράστια υπόγεια λίμνη της νότιας Αφρικής

Κάτω από την άνυδρη γη της Ναμίμπιας κρύβεται η Dragon’s Breath Cave – Σπηλιά της Ανάσας του Δράκου. Περιέχει τη μεγαλύτερη γνωστή υπόγεια λίμνη του κόσμου που δεν βρίσκεται κάτω από παγετώνα.

Η επιφάνεια του νερού βρίσκεται περίπου 60 μέτρα κάτω από την είσοδο της σπηλιάς και καταλαμβάνει σχεδόν δύο εκτάρια. Η λίμνη έχει βάθος περίπου 205 μέτρα, με τον πυθμένα της να βρίσκεται περίπου 264 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το 2019 χαρτογραφήθηκε με το αυτόνομο υποβρύχιο ρομπότ Sunfish.

Στα απομονωμένα νερά της ζουν μικροσκοπικά καρκινοειδή και σκωληκόμορφοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το ενδημικό αμφίποδο Trogloleleupia dracospiritus. Δεν αποτελεί, πάντως, «τον οργανισμό από τον οποίο ξεκίνησε η ζωή».

Το μικρόβιο που ζει 2,8 χιλιόμετρα κάτω από τη γη

Η επιστημονική αναφορά για την αρχέγονη ζωή αφορά κυρίως τη Νότια Αφρική και τα υπόγεια νερά των βαθιών χρυσωρυχείων της. Δεν πρόκειται για λίμνη με τη συνηθισμένη έννοια, αλλά για πανάρχαιο νερό εγκλωβισμένο σε ρωγμές των πετρωμάτων.

Σε βάθος περίπου 2,8 χιλιομέτρων στο χρυσωρυχείο Μπονένγκ, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, εντοπίστηκε το βακτήριο Candidatus Desulforudis audaxviator. Έχει μήκος μόλις τέσσερα μικρόμετρα και αποτέλεσε περισσότερο από το 99,9% των μικροοργανισμών στο συγκεκριμένο υδάτινο περιβάλλον.

Ζει στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς οξυγόνο και χωρίς ενέργεια από τον ήλιο. Επιβιώνει αξιοποιώντας χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται από τη φυσική ραδιενεργό διάσπαση ορυκτών στα γύρω πετρώματα. Ουσιαστικά αποτελεί ένα σχεδόν αυτοδύναμο οικοσύστημα ενός μόνο είδους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδείχθηκε πως από το συγκεκριμένο βακτήριο ξεκίνησε η ζωή στη Γη. Η ανακάλυψη, όμως, ενισχύει την επιστημονική υπόθεση ότι βαθιά υπόγεια υδροφόρα συστήματα θα μπορούσαν να έχουν προσφέρει ασφαλές περιβάλλον στην αρχέγονη ζωή, πριν ακόμη η ατμόσφαιρα αποκτήσει οξυγόνο. Παρόμοιες συνθήκες αναζητούνται σήμερα στον Άρη και στους παγωμένους δορυφόρους άλλων πλανητών.

Στα ίδια βαθιά νερά της Νότιας Αφρικής ανακαλύφθηκε και ο μικροσκοπικός νηματώδης Halicephalobus mephisto, γνωστός ως «σκουλήκι του διαβόλου», ένας από τους βαθύτερα εντοπισμένους πολυκύτταρους οργανισμούς στη Γη.

Η «Κοιτίδα της Ανθρωπότητας» και η υπόγεια λίμνη

Μια διαφορετική αναφορά στις απαρχές της ζωής αφορά τα σπήλαια Στέρκφοντεϊν της Νότιας Αφρικής. Στο εσωτερικό τους υπάρχει καθαρή υπόγεια λίμνη, όπου έχουν παρατηρηθεί μικρά λευκά καρκινοειδή.

Η περιοχή ονομάζεται «Κοιτίδα της Ανθρωπότητας», επειδή εκεί ανακαλύφθηκαν σπουδαία απολιθώματα πρώιμων ανθρωπιδών, όπως η περίφημη «Mrs Ples» και ο σκελετός «Little Foot». Η ονομασία, επομένως, αφορά την εξέλιξη και τις αφρικανικές ρίζες της ανθρώπινης οικογένειας και όχι το σημείο όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά κάθε μορφή ζωής στη Γη.

Οι λίμνες των θρύλων

Η Λοχ Νες, στα Χάιλαντς της Σκωτίας, έγινε παγκοσμίως διάσημη χάρη στον θρύλο της «Νέσι», του μυστηριώδους τέρατος που υποτίθεται ότι κρύβεται στα βαθιά και σκοτεινά νερά της. Καμία επιστημονική έρευνα δεν έχει αποδείξει την ύπαρξή του, αλλά ο θρύλος εξακολουθεί να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

Η Βαϊκάλη στη Σιβηρία είναι η βαθύτερη και αρχαιότερη λίμνη του κόσμου. Έχει ηλικία περίπου 25 εκατομμυρίων ετών, βάθος που φτάνει τα 1.700 μέτρα και περιέχει σχεδόν το 20% του μη παγωμένου γλυκού νερού του πλανήτη.

Η Τιτικάκα, στα σύνορα Περού και Βολιβίας, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 3.810 μέτρων. Είναι η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού της Νότιας Αμερικής και η υψηλότερη μεγάλη πλεύσιμη λίμνη στον κόσμο, στενά συνδεδεμένη με τους μύθους και τον πολιτισμό των Ίνκας.

Η αλήθεια για τη «Λίμνη των Στεναγμών»

Ο ακριβής ελληνικός τίτλος είναι «Η λίμνη των στεναγμών». Δεν πρόκειται για επίσημη ονομασία λίμνης, αλλά για την ιστορική δραματική ταινία του 1959, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου, με την Ειρήνη Παπά, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Τζαβαλά Καρούσο.

Η ταινία συνδέθηκε με την Παμβώτιδα των Ιωαννίνων και την τραγική ιστορία της Κυρά Φροσύνης, η οποία πνίγηκε στη λίμνη μαζί με άλλες 17 Γιαννιώτισσες, ύστερα από διαταγή του Αλή Πασά.

Υπάρχει, όμως, και πραγματική Lake of Sighs – Λίμνη των Στεναγμών. Είναι η Χο Ταν Θο, στην πόλη Νταλάτ του Βιετνάμ, γνωστή για το ρομαντικό τοπίο και τους τοπικούς θρύλους της.

Η Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών δεν αφορά μόνο όμορφα τοπία και θρύλους. Υπενθυμίζει ότι κάτω και πάνω από την επιφάνεια της Γης υπάρχουν οικοσυστήματα πολύτιμα, εύθραυστα και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα. Και ότι η προστασία τους είναι, τελικά, προστασία του ίδιου του νερού και της ζωής.