Η πανσέληνος του Νοεμβρίου φωτίζει τον ουρανό σήμερα Τετάρτη. Πρόκειται για υπερπανσέληνο, την τελευταία του φθινοπώρου που φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από τις υπόλοιπες του έτους.

Η πανσέληνος ονομάστηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής «φεγγάρι του Κάστορα» γιατί συνδέεται με την εποχή, που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί έστηναν παγίδες, πριν παγώσουν τα νερά.

Η έλευση του «φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.

Το φετινό φεγγάρι του Κάστορα δεν είναι μια συνηθισμένη πανσέληνος αφού είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους.

Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI)

Η πανσέληνος συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο.

H Πανσέληνος του Κάστορα στο Duomo του Μιλάνου

Βιέννη, Αυστρία

Μόσχα Κατάρ