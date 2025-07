Με θλίψη απαχαιρετούν τον Πάπα Φραγκίσκο ηγέτες από όλον τον κόσμο μετά την ανακοίνωση του Βατικανό για τον θάνατο του Ποντίφικα.

Η εικεφαλής της Ευρωπαικής Ένωσης Ούρσουλα Φον ντερ Λέιεν με ανάρτησή της στο X, αναφέρει:

«Σήμερα ο κόσμος θρηνεί τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Ενέπνευσε εκατομμύρια, πολύ πέρα από την Καθολική Εκκλησία, με την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη του τόσο αγνή για τους λιγότερο τυχερούς.

Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους νιώθουν αυτή τη βαθιά απώλεια.

Μακάρι να βρουν παρηγοριά στην ιδέα ότι η κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου θα συνεχίσει να μας οδηγεί όλους προς έναν κόσμο πιο δίκαιο, ειρηνικό και συμπονετικό».

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Μέρτς: Άγγιξε τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο

Την θλίψη του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε πριν από λίγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου με γεμίζει μεγάλη θλίψη. Θα μείνει στην μνήμη μας για την ακούραστη αφοσίωσή του στους πιο αδύναμους της κοινωνίας, στην δικαιοσύνη και στην συμφιλίωση, με οδηγό την ταπεινοφροσύνη και την πίστη στο έλεος του Θεού.

Ο πρώτος Λατινοαμερικανός στην Αγία Έδρα άγγιξε τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και πέρα από τα θρησκευτικά σύνορα. Η σκέψη μου αυτή την στιγμή βρίσκεται με τους πιστούς σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι έχασαν τον ’Αγιο Πατέρα τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Πιστός φίλος»

«Πιστό φίλο» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας χαρακτήρισε τον πάπα Φραγκίσκο στο μήνυμά του για τον θάνατο του ποντίφικα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην προ ετών κοινή παρουσία τους στα Ιεροσόλυμα, το 2014, ενώ σημείωσε πως δεν κατάφεραν να συνεορτάσουν την επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας και «να συζητήσουμε την πορεία για το Κοινό Ποτήριον».

Μακρόν: Ο Πάπας Φραγκίσκος ήθελε να ενώσει τους ανθρώπους

Από το Μπουένος Άιρες μέχρι τη Ρώμη, ο Πάπας Φραγκίσκος ήθελε η Εκκλησία να φέρει χαρά και ελπίδα στους φτωχότερους. Να ενώσει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με τη φύση. Μακάρι αυτή η ελπίδα να ξαναγεννηθεί ατελείωτα πέρα από αυτόν.

Σε όλους τους Καθολικούς, σε έναν κόσμο που θρηνεί, η γυναίκα μου και εγώ στέλνουμε τις σκέψεις μας.

From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the Church to bring joy and hope to the poorest. To unite people with one another and with nature. May this hope be reborn endlessly beyond him.



To all Catholics, to a grieving world, my wife and I send our thoughts. pic.twitter.com/UTmNxC1r4V — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

Μέτσολα: «Ο Πάπας του Λαού»

Η Ευρώπη θρηνεί τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.Η Ευρώπη θρηνεί τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Το μεταδοτικό του χαμόγελο αιχμαλώτισε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ο «Πάπας του Λαού» θα μείνει στη μνήμη για την αγάπη του για τη ζωή, την ελπίδα για ειρήνη, τη συμπόνια για την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025

Μητσοτάκης: Οι απανταχού Χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος

«Οι πιστοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θρηνούν την απώλεια του θρησκευτικού ηγέτη τους και οι απανταχού Χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος τους. Μαζί τους και κάθε πολίτης της Γης που πιστεύει στην ειρήνη, στη φιλία και στην αλληλεγγύη. Αξίες στις οποίες αφιέρωσε και τη δική του ζωή και δράση ο Πάπας Φραγκίσκος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Πάπας Φραγκίσκου.

«Αυτές τις ώρες, η σκέψη μας στρέφεται στο ανά τον κόσμο ποίμνιο του Βατικανού. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στην ελληνική κοινότητα των Καθολικών προς την οποία εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Μακάρι η παρακαταθήκη της συνεννόησης και της αγάπης που αφήνει ο Πάπας Φραγκίσκος να βρει την καλύτερη συνέχεια», προσθέτει ο Πρωθυπουργός.

Πρωθυπουργός Ιρλανδίας: Εκπρόσωπος των φτωχών

Ο Μάικλ Μάρτιν τιμά των πάπα Φραγκίσκο αποκαλώντας τον «πρωτεργάτη της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο» και υπερασπιστή των φτωχών και των κατατρεγμένων.

Ο πάπας Φραγκίσκος «έγινε ο εκπρόσωπος των φτωχών, των περιθωριοποιημένων και των κατατρεγμένων», γράφει στο μήνυμά στο Χ ο ιρλανδός πρωθυπουργός.

Υπήρξε «πρωτεργάτης της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο», προσθέτει και τονίζει «την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες» και τις εκκλήσεις για κινητοποίηση για την προστασία του Κλίματος και για την ειρήνη στον κόσμο.

Λευκός Οίκος: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη»

Ο Λευκός Οίκος «τίμησε» τον πάπα Φραγκίσκο με ένα σύντομο μήνυμα στο Χ. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».Ο Λευκός Οίκος «τίμησε» τον πάπα Φραγκίσκο με ένα σύντομο μήνυμα στο Χ. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ να συναντά τον πάπα Φραγκίσκο και του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί του χθες.

Πούτιν: «Σοφός ηγέτης»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε στο πρόσωπο του πάπα Φραγκίσκου έναν «σοφό ηγέτη, διαρκή υπερασπιστή των υψηλών αξιών του ουμανισμού και της δικαιοσύνης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Καθ′ όλη την διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στην ρωσική ορθόδοξη και την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, καθώς και την εποικοδομητική διάδραση ανάμεσα στην Ρωσία και την Αγία Εδρα», αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Πούτιν.

Ζελένσκι: Ήξερε να δίνει ελπίδα και να απαλύνει τον πόνο

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θρηνούν για την τραγική είδηση του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό, τους ανθρώπους και την εκκλησία. Ήξερε πώς να δίνει ελπίδα, να απαλύνει τον πόνο μέσα από την προσευχή και να ενθαρρύνει την ενότητα, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσευχήθηκε για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς. Πενθούμε μαζί με τους καθολικούς και όλους τους χριστιανούς που στράφηκαν προς τον πάπα Φραγκίσκο για πνευματική στήριξη. Αιωνία μνήμη!».

Παλαιστινιακή Αρχή: Πιστός φίλος μας

«Εναν πιστό φίλο του παλαιστινιακού λαού» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

«Σήμερα χάσαμε έναν πιστό φίλο του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Μαχμούντ Αμπάς σημειώνοντας ότι ο πάπας Φραγκίσκος «είχε αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και είχε επιτρέψει να υψωθεί η παλαιστινιακή σημαία στο Βατικανό».

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου «αποτελεί μεγάλη απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο, διότι υπήρξε μία φωνή της ειρήνης, της αγάπης, της συμπόνιας, δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.

Ο πάπας υπήρξε μία παγκόσμια προσωπικότητα εξαιρετικού χαρακτήρα «που εργαζόταν ακούραστα για να προωθήσει την ανοχή και να ενθαρρύνει τον διάλογο…ήταν πρωτεργάτης της παλαιστινιακής υπόθεσης, υπερασπιζόμενος τα νόμιμα δικαιώματα και καλώντας για τον τερματισμό της σύγκρουσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.