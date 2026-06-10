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Παρότι είχε μπροστά της μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική πορεία στον χρηματοοικονομικό κλάδο ως στέλεχος της Goldman Sachs, η Άλισον Σίχαν αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Wall Street για να ακολουθήσει το πραγματικό της πάθος, τη ζαχαροπλαστική.

Η 27χρονη, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Investment Baker» (Η ζαχαροπλάστης των Επενδύσεων), βρέθηκε αντιμέτωπη με επανειλημμένες παρεμβάσεις από το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας. Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό Fortune, τα στελέχη της Goldman Sachs εξέφρασαν ενστάσεις ακόμη και για τη χρήση της λέξης «επένδυση» στους λογαριασμούς της στα social media. Παράλληλα, της ζητήθηκε να κατεβάσει αναρτήσεις που παρουσίαζαν την καθημερινότητά της ως δημιουργού γλυκών, ενώ εργαζόταν στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας.

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Για τη Σίχαν, η απόφαση να αλλάξει καριέρα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι συνεχείς έλεγχοι και οι περιορισμοί που αντιμετώπιζε συνέβαλαν καθοριστικά στο να εγκαταλείψει τον χρηματοοικονομικό κόσμο και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη δική της επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρουσίας της στην Goldman Sachs, όπου εργαζόταν από το 2021, ακολουθούσε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα. Ξεκινούσε τη μέρα της στις 5 τα ξημερώματα, αφιερώνοντας τις πρώτες ώρες στη δημιουργία εντυπωσιακών γλυκών και τούρτων πριν μεταβεί στο γραφείο. Ταυτόχρονα, προωθούσε τη δουλειά της μέσω διαδικτύου, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

Η παράλληλη δραστηριότητά της δεν άργησε να αποδώσει καρπούς. Ανάμεσα στους πελάτες που προσέλκυσε συγκαταλέγονταν γνωστά ονόματα όπως η Goop, η Valentino, η LoveShackFancy, η Μπρουκ Σιλντς και η Τζίτζι Χαντίντ. Η φήμη της εξαπλώθηκε κυρίως μέσω συστάσεων από στόμα σε στόμα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για τις δημιουργίες της.

Παρά τις δυσκολίες, το εργασιακό της περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα θετικό απέναντι στο χόμπι της. Όπως εξήγησε η ίδια, οι συνάδελφοί της έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για τα γλυκά που ετοίμαζε. «Τους άρεσε πολύ. Πάντα με ρωτούσαν: ”Άλισον, τι έφτιαξες σήμερα το πρωί; Δείξε μας! Θα φέρει κάτι στο γραφείο;”» ανέφερε.

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Αρχικά, η Σίχαν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της εταιρείας και αφαίρεσε το περιεχόμενό της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αργότερα επανενεργοποίησε τις σχετικές δημοσιεύσεις, καθώς επιθυμούσε να παρουσιάσει το επιχειρηματικό της έργο στο πλαίσιο της αίτησής της για το Kellogg School of Management.

Λίγους μήνες αργότερα, το τμήμα συμμόρφωσης επανήλθε με νέες παρατηρήσεις. Η δεύτερη αυτή σύγκρουση αποτέλεσε το σημείο καμπής που την οδήγησε στην οριστική αποχώρησή της από την Goldman Sachs και στην πλήρη αφοσίωση στη ζαχαροπλαστική.

«Είχα κουραστεί να απορρίπτω περίπου το 90% των παραγγελιών μου ενώ καθόμουν στο γραφείο κάνοντας εργασίες διαχείρισης περιουσίας, που δεν με ενδιέφεραν καθόλου» δήλωσε. «Το μόνο που ήθελα ήταν να φτιάχνω γλυκά».

Η επιχειρηματική της διαδρομή είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ακόμη φοιτούσε σε κολέγιο στο Ντάλας. Τότε κατασκεύαζε τούρτες για συμφοιτητές και γυναικείες φοιτητικές αδελφότητες, χρεώνοντας περίπου 100 δολάρια ανά δημιουργία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η δραστηριότητα αυτή εξελίχθηκε σε μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση που ξεπέρασε τα όρια της πανεπιστημιούπολης.

Παρόλα αυτά, μετά την αποφοίτησή της επέλεξε να ακολουθήσει επαγγελματική σταδιοδρομία στον χρηματοοικονομικό τομέα και εξασφάλισε άμεσα θέση στη Goldman Sachs. Η καριέρα της ξεκίνησε από το τμήμα λειτουργιών διαπραγμάτευσης μετοχών στο γραφείο της εταιρείας στο Σολτ Λέικ Σίτι, ενώ το 2022 μετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη.

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Μετά την εγκατάστασή της στο Μανχάταν, επανεκκίνησε τον λογαριασμό της στο Instagram που ήταν αφιερωμένος στη ζαχαροπλαστική και άρχισε να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη «διπλή ζωή» της ως τραπεζικό στέλεχος και δημιουργός γλυκών. Καθώς οι παραγγελίες αυξάνονταν, νοίκιασε επαγγελματική κουζίνα στο Lower East Side της Νέας Υόρκης, επεκτείνοντας σταδιακά την παραγωγική της δυνατότητα.

Η επιλογή της να εγκαταλείψει έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της αγοράς αποδείχθηκε επιτυχημένη. Μετά την αποχώρησή της από τη Goldman Sachs, αφιερώθηκε αποκλειστικά στην επιχείρησή της και είδε την παραγωγή της να αυξάνεται κατά περίπου 300%. Σήμερα δημιουργεί από 10 έως 30 γλυκά και επιδόρπια κάθε εβδομάδα, από μικρές παραγγελίες μέχρι πολυτελείς γαμήλιες τούρτες.

Η μετάβαση, βέβαια, δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Χωρίς τον σταθερό και υψηλό μισθό της Wall Street, αναγκάστηκε να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα. Όπως αποκάλυψε στο Fortune, εξασφάλισε τη χρήση της κουζίνας μιας γειτόνισσάς της κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη φροντίδα και τη βόλτα του σκύλου της.

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Σήμερα, η Σίχαν συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της επιχείρησής της, εξετάζοντας νέα βήματα επέκτασης. Παράλληλα, παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Northwestern University, συνδυάζοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα με περαιτέρω ακαδημαϊκή κατάρτιση.

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