Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νέες στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκαλούν αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου και απειλούν τη σταθερότητα των εξαγωγών αργού από τον Περσικό Κόλπο.

Η αύξηση του κινδύνου στη ναυσιπλοΐα οδήγησε σε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων και στην άνοδο της τιμής του Brent πάνω από τα 80 δολάρια.

Αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι ροές πετρελαίου έχουν υποχωρήσει στο 70% των φυσιολογικών επιπέδων, επιβραδύνοντας τη διαδικασία αποκατάστασης της παραγωγής.

Η μελλοντική πορεία της αγοράς εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη των διπλωματικών επαφών και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης των επιθέσεων στην περιοχή.

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Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και οι απειλές Τραμπ για «πολύ χειρότερα» πλήγματα αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και επιμείνει στις προειδοποιήσεις της πως «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικές ρυθμίσεις» διαταρράσει την εύθραυστη ισορροπία στην αγορά πετρελαίου.

Ανάλυση της Goldman Sachs στο Bloomberg, εκτιμά ότι η νέα ένταση στην περιοχή ενδέχεται να καθυστερήσει την επαναφορά της παραγωγής αργού πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ.

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Οι πρώτες ενδείξεις φάνηκαν ήδη από την αύξηση του Brent χθές πάνω από το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ η κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή περιορίστηκε σημαντικά.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι παρά την ηρεμία που επικράτησε τον Ιούνιο, η παραγωγή αργού πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο εξακολουθούσε να υπολείπεται περίπου κατά 10,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων.

Αν και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επανέλθει σε λειτουργία εγκαταστάσεις που είχαν τεθεί εκτός παραγωγής, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τυχόν νέα προβλήματα στη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία αποκατάστασης της παραγωγής.

Κατά την Goldman Sachs, οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος και το ρίσκο μεταφοράς, με αποτέλεσμα αρκετές ναυτιλιακές και φορτωτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη διέλευση από τα Στενά.

Υπολογίζεται ότι οι ροές πετρελαίου μέσω της περιοχής έχουν υποχωρήσει περίπου στο 70% των φυσιολογικών επιπέδων. Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού οι μεταφορές είχαν ανακάμψει σε ποσοστό άνω του 80% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Τα πιθανά σενάρια για την αγορά

Οι αναλυτές της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των διπλωματικών επαφών.

Το θετικό σενάριο, είναι η συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα και πιθανή επαναφορά της εξαίρεσης στις εξαγωγές ιρανικού αργού, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις ροές πετρελαίου να επανέλθουν σταδιακά μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Το αρνητικό σενάριο, είναι η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά δεξαμενόπλοιων που θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, ενισχύοντας τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.