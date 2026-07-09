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Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για έναν νέο κύκλο αυξήσεων στα καύσιμα, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε στις συναλλαγές της Πέμπτης (9/7), φτάνοντας τα 79 δολάρια ανά βαρέλι και διευρύνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του σε σχεδόν 10%.

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Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο διαπραγματεύεται πάνω από τα 74 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη περίπου 1%, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή αυξάνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η άνοδος αποδίδεται στην για δεύτερο 24ωρο επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Το Δε Ιράν για μια ακόμη φορά απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενώ για κρίσιμο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, διαμηνύει ξανά πως η διέλευση θα ορίζει αποκλειστικά βάσει ιρανικών ρυθμίσεων.