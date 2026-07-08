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Ανοδική πορεία ξανά για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων μέσα στη νύχτα και την απόφαση της Ουάσιγκτον να ανακαλέσει την απαλλαγή από τις κυρώσεις που έδινε στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να πουλά πετρέλαιο, ακυρώνοντας ένα βασικό στοιχείο της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας. Αιτία οι επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στην θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ την Τρίτη.

Το Brent αυξήθηκε έως και 3% φτάνοντας τα 76 δολ. το βαρέλι, ενώ το WTI ξεπέρασε το επίπεδο των 72 δολ.

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Σε αυτό το κλίμα το Brent του Σεπτεμβρίου κερδίζει 2,7% στα 76,18 δολ. το βαρέλι, ενώ το WTI Αυγούστου ενισχύεται 2,8% στα 72,46 δολ. το βαρέλι.

Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου επίσης σημείωσαν άλμα, κερδίζοντας έως 4,9%.