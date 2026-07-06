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Σε εξέλιξη είναι στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη η νεκρώσιμη πομπή για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η πομπή -με το φέρετρο του Χαμενεϊ καλυμμένο με την ιρανική σημαία και τα φέρετρα των μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αμερικανοισραηλινή επιθεση-θα διαρκέσει από 10 έως 12 ώρες.

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Όπως μεταδίδει το κρατικό δίκτυο Press TVη νεκρική πομπή θα ακολουθήσει διαδρομή μήκους 10 χιλιομέτρων, περνώντας από την κεντρική οδό Νταμαβάντ, την πλατεία Ιμάμ Χουσεΐν, την οδό Ενγκελάμπ, την πλατεία Ενγκελάμπ, την οδό Αζαντί, την πλατεία Αζαντί και τον αυτοκινητόδρομο Σαχίντ Λασγκαρί, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ που είναι και προορισμός.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους κρατούν πλακάτ με συνθήματα κατά των ΗΠΑ όπως «σκοτώστε τον Τραμπ» και κατά του Ισραήλ όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, στη Μασάντ, γενέτειρά του.

📹 هم‌اکنون؛ ورود خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان به مسیر تشییع تهران در میان خیل جمعیت مردم عزادار#انتقام_خون_رهبر_شهید pic.twitter.com/3ieSF7eHi1 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 6, 2026

Look at the Aerial images of the crowds gathered in Revolution Square, Tehran, for the funeral procession Ayatollah Khamenei.



The streets look jam packed. pic.twitter.com/4SS57RM3lN — Syed Abbas Araghchi Commentary (@Araghchhi) July 6, 2026

Look at the Aerial images of the crowds gathered in Revolution Square, Tehran, for the funeral procession Ayatollah Khamenei.



The streets look packed. pic.twitter.com/9WTglBsJQF — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 6, 2026