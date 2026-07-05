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Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν εμφανίστηκε στην τελετή, καθώς φέρεται να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς κατά την αεροπορική επιδρομή.

Ο Αλί Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πλήθη πολιτών και Ιρανοί αξιωματούχοι συμμετέχουν στις πολυήμερες επικήδειες εκδηλώσεις που διοργανώνει η κυβέρνηση για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος ηγέτη.

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Τρεις γιοι του δολοφονηθέντος Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσευχήθηκαν σήμερα δίπλα στο φέρετρό του και εκείνων των άλλων τεσσάρων μελών της οικογένειας, όμως ο Μοτζτάμπα, ο γιος που τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης της χώρας, δεν εμφανίστηκε.

Three sons of former Iranian Supreme Leader Khamenei (Mostafa, Meysam, and Masoud) were seen praying beside his coffin



The new Supreme Leader Mojtaba Khamenei did not make an appearance pic.twitter.com/sfy2Q4O2Pm Advertisement Advertisement July 5, 2026

Η ιρανική τηλεόραση πρόβαλε πλάνα με τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ Χαμενεΐ να προσεύχονται δίπλα στα φέρετρα που έχουν τοποθετηθεί στον τεράστιο προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος της Μεγάλης Μοσαλά στην Τεχεράνη. Ο πατέρας του, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Besides Sepreme Leader Mojtaba Khamenei, the martyred Ayatollah Ali Khamenei had three other sons—Mustafa, Masoud, and Meysam—who attended the farewell ceremony.



He also had two daughters, Bushra and Hoda; Bushra achieved martyrdom alongside her father. pic.twitter.com/zu04IpCLkB July 5, 2026

Η πόλεμος, που διήρκησε πολλές εβδομάδες προτού οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μια εκεχειρία, προκάλεσε θανάτους και καταστροφές σε ολόκληρη την περιοχή, με τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν, που έχει τη στήριξη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, να παραμένει στην εξουσία. Σε μια επίδειξη δημόσιας αφοσίωσης προς το κράτος, η Ισλαμική Δημοκρατία διοργανώνει εβδομάδα μαζικών επικήδειων τελετών για τον Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της σορού του σε σιιτικούς θρησκευτικούς τόπους στο γειτονικό Ιράκ.

Ύστερα από μία ημέρα λαϊκού προσκυνήματος σε εσωτερικό χώρο, όπου υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι προσκεκλημένοι απέτισαν φόρο τιμής, χθες το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτέθηκε σε υπαίθριο χώρο, κάτω από γυάλινη προθήκη, μαζί με τα φέρετρα της κόρης του, του γαμπρού του, της νύφης του και της 14 μηνών εγγονής του.

Καμία εμφάνιση του Μοτζτάμπα

Προς το παρόν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ούτε καμία φωτογραφία του έχει δημοσιευτεί. Λέγεται πως τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του την 28η Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στόχους κατά την έναρξη του πολέμου.

Το πρόσωπό του έχει παραμορφωθεί και εκείνος τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα ή και στα δύο πόδια, όπως είπαν στο Ρόιτερς πρόσωπα του στενού κύκλου του.

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Μια νεαρή Ιρανή που πήγε να αποτίσει φόρο τιμής δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, καθώς ήλπιζε να δει τον νέο ανώτατο ηγέτη κατά τη διάρκεια των επικήδειων εκδηλώσεων.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή, προτού ξεκινήσει η προσευχή, έλεγα συνεχώς στους γύρω μου πως ήλπιζα ο ίδιος (ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ) να προσέλθει. Αυτή ήταν η μοναδική ευχή μας», δήλωσε η νεαρή γυναίκα, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σήμερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προσευχήθηκαν πίσω από τα φέρετρα. Ο Μασούντ Χαμενεΐ εθεάθη να σκουπίζει τα δάκρυά του με μια παραδοσιακή μαντίλα κεφίγιε κατά τη διάρκεια της τελετής.

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Πλήθη Ιρανών, πολλοί κλαίγοντας και άλλοι χτυπώντας τα στήθη τους, συρρέουν στο Μοσαλά, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το δίκτυο του μετρό του Ιράν έκανε γνωστό πως μέτρησε 7 εκατομμύρια διαδρομές από αργά χθες το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής, καθώς πολίτες κατευθύνονται στο κέντρο της πόλης.