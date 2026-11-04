Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Paris Jackson προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τη μεταφορά 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικογενειακό καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τα δύο αδέλφια της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το καταπίστευμα παραμένει χωρίς χρηματοδότηση εδώ και 17 χρόνια, παρά τα σημαντικά έσοδα που απέφερε η διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της.

Οι διαχειριστές της περιουσίας απορρίπτουν τις κατηγορίες, επικαλούμενοι εκκρεμή φορολογικά ζητήματα με την αμερικανική υπηρεσία που εμποδίζουν την πλήρη χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων προς τους δικαιούχους.

Η πλευρά της διαχείρισης ισχυρίζεται ότι έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των αναγκών της Paris Jackson και των αδελφών της.

Η δικαστική ακρόαση για την εξέταση του αιτήματος σχετικά με τη μεταφορά των χρηματικών κεφαλαίων έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου του 2026.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Paris Jackson, κόρη του Michael Jackson, προσέφυγε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, ζητώντας να μεταφερθούν περίπου 600 εκατ. δολάρια στο οικογενειακό καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τα δύο αδέλφια της.

Η Paris Jackson ανοίγει λοιπόν ένα νέο κεφάλαιο στη δικαστική διαμάχη για την περιουσία του πατέρα της, Michael Jackson, ζητώντας από δικαστή να διατάξει τη μεταφορά περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικογενειακό καταπίστευμα που έχει δημιουργηθεί προς όφελος των τριών παιδιών του θρυλικού τραγουδιστή, Michael Joseph Jackson Jr., Paris-Michael Katherine Jackson και Prince Michael Jackson II.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2026, η 28χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός υποστηρίζει ότι το Michael Jackson Family Trust παραμένει ουσιαστικά χωρίς χρηματοδότηση, περισσότερα από 17 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, παρά τα σημαντικά έσοδα που έχει αποφέρει η διαχείριση της περιουσίας του.

Paris Jackson is asking a court to release $600 million from her late father Michael Jackson’s estate for a trust set up to benefit her and her two brothers. In a new filing, Paris claims the family trust has remained unfunded for more than 17 years, despite the estate generating billions of dollars since the singer’s death in 2009. She argues that around $600 million is available for distribution, pointing to an estate accounting that showed approximately $850 million in cash and cash-equivalent assets at the end of 2024. Paris is asking a Los Angeles judge to order a partial transfer of the estate’s assets into the trust, which was established to provide for her, Prince and Bigi Jackson. November 3, 2026

Τι ζητά η Paris Jackson

Το αίτημά της δεν αφορά την προσωπική καταβολή των 600 εκατομμυρίων δολαρίων στην ίδια, αλλά τη μεταφορά του ποσού στο οικογενειακό καταπίστευμα, το οποίο προορίζεται για την Paris και τα δύο αδέλφια της, τον Prince και τον Bigi.

Paris Jackson requests dad Michael’s estate transfer $600million to a trust fund for her and brothers https://t.co/1c6IvYppRJ https://t.co/WUnwCd5rgd — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 4, 2026

Σύμφωνα με την προσφυγή, ο πατέρας τους είχε προβλέψει ότι τα παιδιά του θα άρχιζαν να λαμβάνουν εισοδήματα από τα μερίδιά τους στο καταπίστευμα όταν θα συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους. Προβλέπονταν επίσης σταδιακές διανομές κεφαλαίου σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η Paris υποστηρίζει ότι αυτές οι προβλέψεις δεν έχουν εφαρμοστεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, ενώ κατηγορεί τον διαχειριστή της περιουσίας, Τζον Μπράνκα, ότι εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο των οικονομικών παροχών προς τους δικαιούχους.

Advertisement

Η περιουσία του Michael Jackson και τα εκατοντάδες εκατομμύρια

Οι δικηγόροι της Paris, σύμφωνα με τα E-News, επικαλούνται σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή το 2009. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πώληση μεριδίου της EMI Music Publishing, η πώληση του Neverland Ranch και συμφωνίες με τη Sony για μουσικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς της, οι συγκεκριμένες συναλλαγές απέφεραν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια πριν από φόρους και έξοδα. Παράλληλα, επικαλείται οικονομική κατάσταση της περιουσίας, σύμφωνα με την οποία στο τέλος του 2024 υπήρχαν περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα.

Η ίδια εκτιμά ότι, αφού ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να διατεθούν στο οικογενειακό καταπίστευμα.

Advertisement

Η απάντηση των διαχειριστών της περιουσίας στην Paris Jackson

Η πλευρά της περιουσίας του Michael Jakcson απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν εκκρεμή νομικά και οικονομικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν την πλήρη χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων.

Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι η μακροχρόνια φορολογική διαμάχη με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS), η οποία είχε αρχικά διεκδικήσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα. Η πλευρά της περιουσίας αναφέρει ότι πέτυχε σημαντική μείωση του ποσού, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη οριστικά διευθετηθεί.

Advertisement

Επιπλέον, οι διαχειριστές αρνούνται ότι παρακρατούν χρήματα από τους δικαιούχους, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη διατεθεί προς όφελος της Paris και των αδελφών της.

Η νέα προσφυγή έρχεται σε συνέχεια και άλλων διαφωνιών της Paris με τη διαχείριση της πατρικής περιουσίας, καθώς έχει ζητήσει και αλλαγές στην αμοιβή του Τζον Μπράνκα.

Η δικαστική ακρόαση για το αίτημα μεταφοράς των 600 εκατομμυρίων δολαρίων έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Advertisement

Πηγή: People, Entairtnment Weekly

Advertisement