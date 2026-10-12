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Η Place des Enfants Rouges, η παλαιότερη σκεπαστή αγορά του Παρισιού, υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/10), σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε στο 3ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, στην ιστορική συνοικία Μαραί, και έγινε αντιληπτή περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV. Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της αγοράς.

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🔴 FLASH Paris (75) — En plein cœur du IIIe arrondissement, le Marché des Enfants Rouges, plus vieux marché couvert de la ville, classé monument historique, a été ravagé par un incendie cette nuit.

👉 « Le marché a été totalement détruit, il ne reste plus rien du marché… pic.twitter.com/r8vxL4lgrS — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) October 12, 2026

«Ψηλές φλόγες είχαν καταλάβει ολόκληρη τη σκεπαστή αγορά», ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης ντε Μπουβιέ, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Η φωτιά ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ εικόνες από το περιστατικό αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτόπτες μάρτυρες.

Η αγορά ιδρύθηκε το 1615 και αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Στον χώρο της λειτουργούσαν πάγκοι τροφίμων, καταστήματα τοπικών παραγωγών και σημεία εστίασης, προσελκύοντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες.

Reuters

Ολοκληρωτική καταστροφή της ιστορικής αγοράς

Την έκταση των ζημιών επιβεβαίωσε ο δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού, Αριέλ Βάιλ, ανακοινώνοντας ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η αγορά είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έπληξε ολόκληρη την εγκατάσταση, έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τουλάχιστον τα δύο τρίτα της μεταλλικής κατασκευής κατέρρευσαν.

«Η αίθουσα καταστράφηκε ολοσχερώς. Δεν έχει απομείνει τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντισυνταγματάρχης ντε Μπουβιέ.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες, με τη συνδρομή περίπου 50 οχημάτων. Ο δήμαρχος εξήρε την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων και κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου. Οι επιχειρήσεις επρόκειτο να συνεχιστούν τουλάχιστον έως το απόγευμα.

Reuters

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκεται το κεντρικό εργαστήριο της αστυνομίας του Παρισιού, το οποίο διενεργεί τεχνικές εξετάσεις για να εξακριβώσει από πού ξεκίνησε η φωτιά.