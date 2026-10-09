Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μαθητές στη Γαλλία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για δέκατη συνεχή ημέρα, ζητώντας αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες τραυματισμούς σε μαθητές και αστυνομικούς.

Η γαλλική κυβέρνηση εξήγγειλε την πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και προανήγγειλε παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό του 2027 για την ενίσχυση της παιδείας.

Ωστόσο, οι μαθητές χαρακτηρίζουν τα μέτρα ανεπαρκή και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, μαθητές σε ολόκληρη τη Γαλλία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε αποκλεισμούς σχολείων και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Βασικά αιτήματά τους είναι η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και η βελτίωση των σχολικών υποδομών. Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει εκατοντάδες τραυματισμούς.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λιλ, η Ρεν, η Νάντη, η Λιόν, η Τουλόν και η Μασσαλία. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ενώ στο Παρίσι χιλιάδες μαθητές συμμετείχαν σε πορεία μέσα από το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό την πλατεία της Βαστίλης.

Advertisement

Advertisement

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 25.000 μαθητές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Ορισμένοι διαδηλωτές ανέβηκαν στο μνημείο που δεσπόζει στο κέντρο της, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Ιουλιανή Επανάσταση του 1830. Κρατώντας γαλλικές σημαίες, τραγουδούσαν τη «Μασσαλιώτιδα», τον εθνικό ύμνο της χώρας.

More insane protest scenes out of France https://t.co/IvMfaroprn October 9, 2026

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και έπεφτε το βράδυ, η κατάσταση έγινε πιο τεταμένη. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και ειδικά βλήματα για την αντιμετώπιση ταραχών, ενώ πραγματοποίησαν επανειλημμένες εφόδους με γκλομπ, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος. Από την πλευρά τους, ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες που αποσπούσαν από το οδόστρωμα και άλλα αντικείμενα εναντίον των ισχυρά θωρακισμένων αστυνομικών.

Η 16χρονη Ελιάν, η οποία συμμετείχε στην πορεία του Παρισιού, εξήγησε ότι βρέθηκε στη διαδήλωση για να «υπερασπιστεί και να ενθαρρύνει τα λύκεια που βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση από το δικό μου». Η ίδια χαρακτήρισε την κινητοποίηση «υπέροχη» και δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει τις διαμαρτυρίες μέχρι να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενίσχυση των σχολείων

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ότι θα τοποθετηθούν 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπου 100 λύκεια που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Όπως διευκρίνισε, οι τοποθετήσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα και θα ολοκληρωθούν έως την Τρίτη.

Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι θα εγκρίνει την πρόσληψη «αρκετών εκατοντάδων» επιπλέον εκπαιδευτικών. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να εισηγηθεί αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2027, ώστε ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών να μετατραπούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Προτεραιότητα θα δοθεί, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη των κενών που προκύπτουν όταν οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν.

Advertisement

Οι ανακοινώσεις, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν ικανοποιήσει τους μαθητές, οι οποίοι είχαν ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την κυβερνητική αντίδραση, την οποία χαρακτηρίζουν ανεπαρκή.

The French government says it is implementing an emergency plan to improve conditions in the education system after weeks of high school protests that have spread across France and now include universities. Al Jazeera’s Natacha Butler reports. https://t.co/XdIV55sJ78 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2026

Ο Ριάντ Ρανί, πρόεδρος μαθητικής συνδικαλιστικής οργάνωσης λυκείων, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής οι διαδηλωτές δεν έχουν λάβει «κανένα απολύτως συγκεκριμένο μέτρο, καμία απάντηση στα αιτήματά μας». Όπως υπογράμμισε, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Advertisement

Η Σαμπρίν Κχαρμπάχ, μέλος άλλης μαθητικής ένωσης, επισήμανε ότι οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά των ελλείψεων εκπαιδευτικών, του υπερβολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας και της εγκατάλειψης των σχολικών κτιρίων. Σύμφωνα με την ίδια, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «για όσο διάστημα δεν έχουν διατεθεί 10 δισεκατομμύρια ευρώ», τα οποία οι μαθητές και ορισμένοι πολιτικοί του αριστερού χώρου ζητούν να επενδυθούν άμεσα στη γαλλική εκπαίδευση.

Η κοινή γνώμη και η στήριξη των συνδικάτων

Δημοσκόπηση της Elabe για το BFMTV δείχνει ότι το 72% των Γάλλων θεωρεί δικαιολογημένα τα αιτήματα των μαθητών. Παράλληλα, το 55% εκτιμά ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να τερματιστούν.

Την ίδια στιγμή, τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων για την προσεχή Τρίτη, με στόχο να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους μαθητές. Παρά τη μείωση των σχολείων που παρέμειναν κλειστά, η συμμετοχή στις διαδηλώσεις εξακολούθησε να είναι μεγάλη. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το πρωί της Πέμπτης δεν λειτουργούσαν 224 λύκεια, αριθμός που έως το μεσημέρι υποχώρησε στα 157. Με βάση τα στοιχεία αυτά, περίπου το 95% των λυκείων της χώρας λειτουργούσε τουλάχιστον εν μέρει.

Advertisement

Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε ότι περισσότεροι από 71.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης. Στις διαδηλώσεις έχουν εκφράσει τη στήριξή τους πολλοί εκπαιδευτικοί, γονείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Παράλληλα, νέες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από οδοφράγματα που είχαν στηθεί έξω από σχολεία στο Παρίσι, ενώ στη Ρεν η αστυνομία χρησιμοποίησε οχήματα εκτόξευσης νερού για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους.

Καταγγελίες για την αστυνομική βία και εκατοντάδες τραυματίες

Κεντρική θέση στα μηνύματα των διαδηλωτών κατέχει η αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τις κινητοποιήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το σύνθημα που αναγραφόταν σε πανό κατά τη διάρκεια της πορείας στο Παρίσι: «Πολύ νέοι για να μας ακούσουν, αλλά αρκετά μεγάλοι για να δεχόμαστε δακρυγόνα».

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων, έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από σχολεία, προκάλεσαν ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με γκλομπ, δακρυγόνα και ειδικά βλήματα για την αντιμετώπιση ταραχών.

Advertisement

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι τραυματισμοί έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τουλάχιστον 215 έφηβοι, 89 εργαζόμενοι σε σχολεία και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Advertisement

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από την αστυνομία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός εφήβου, ο οποίος έχασε το χέρι του εξαιτίας έκρηξης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός «αστυνομική καταστολή» είναι υπερβολικός και αρνήθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολές να «έρθουν σε σύγκρουση» με τους νεαρούς διαδηλωτές.

Η δημοσιονομική πίεση και το κόστος της εκπαίδευσης

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εντείνουν την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών για αυξημένες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, οι χρηματοπιστωτικές αγορές πιέζουν τη Γαλλία να περιορίσει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και το υψηλό δημόσιο χρέος της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisement

Ο υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε μέσα στην εβδομάδα ότι υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης μέσω του προϋπολογισμού του 2027. Στο υφιστάμενο σχέδιο προϋπολογισμού, η εκπαίδευση καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση χρηματοδότησης μετά την άμυνα. Συγκεκριμένα, οι σχετικές δαπάνες αυξάνονται κατά 1,4%, φτάνοντας τα 90,9 δισ. ευρώ.

Με έξι μήνες να απομένουν μέχρι τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του Εμάνουελ Μακρόν, πολιτικές δυνάμεις από διαφορετικούς χώρους επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις κινητοποιήσεις και να αναδείξουν τις δικές τους θέσεις.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους μαθητές να ζητούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης και την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους, μέσα σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών και αυξανόμενης πολιτικής πίεσης.

Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian