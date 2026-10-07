Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατοντάδες φοιτητές διαδηλώνουν στη Λιέγη του Βελγίου διαμαρτυρόμενοι για το εκπαιδευτικό σύστημα, το αυξημένο κόστος σπουδών και τις ελλιπείς υποδομές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Belga αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί 107 συλλήψεις για αδικήματα όπως πρόκληση ζημιών και εμπρησμοί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι εμπνεύστηκαν από τις αντίστοιχες φοιτητικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στη γειτονική Γαλλία.

Ο δήμαρχος της πόλης απηύθυνε έκκληση για αποκατάσταση της ηρεμίας και έναρξη ειρηνικού διαλόγου για την επίλυση των αιτημάτων των νέων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκατοντάδες φοιτητές στο Βέλγιο, επηρεασμένοι από τις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, έχουν βγει στους δρόμους της βελγικής πόλης Λιέγης, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει 107 συλλήψεις.

Οι τοπικές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για να επιβεβαιώσουν τις συλλήψεις, τις οποίες το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga συνέδεσε με αδικήματα όπως πρόκληση ζημιών σε περιουσίες και εμπρησμούς.

Advertisement

Advertisement

Reuters

Reuters

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση του κόστους εκπαίδευσης, τις υπερπλήρεις αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως: «Είναι ένα χάος, αγωνιζόμαστε για ένα δικαίωμα! Όχι για ένα προνόμιο!» και «Επέλεξα την εκπαίδευση, όχι τους Αγώνες Πείνας!!».

Οι νέες κινητοποιήσεις έρχονται μετά τις συγκρούσεις του Ιουνίου μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στις Βρυξέλλες, με αφορμή εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και η αύξηση των διδάκτρων για την πλειονότητα των φοιτητών στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, από 835 σε 1.194 ευρώ.

The rioting has spread to Belgium now. pic.twitter.com/8RojO9gJiY — A Man Of Memes (@RickyDoggin) October 6, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σπασμένα τζάμια, φωτιές και εκατοντάδες, κυρίως νεαρούς, διαδηλωτές στη Λιέγη, ενώ σε άλλα πλάνα εμφανίζονται αστυνομικοί να αποκλείουν δρόμους. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της Τετάρτης, αστυνομικοί εθεάθησαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε φοιτητές για τον εντοπισμό όπλων.

🇧🇪🔴JUST IN: The French student protests have spread to Belgium.



Rioters attack a McDonald's and spray "Free Gaza" on a window while a crowd cheers them on.



Follow: @RMXnews pic.twitter.com/OCv2plMD2l — Remix News & Views (@RMXnews) October 7, 2026

Σε επαφή με τους Γάλλους φοιτητές

Ορισμένοι φοιτητές δήλωσαν στο Reuters ότι βρίσκονται σε επαφή με Γάλλους φοιτητές.

Advertisement

Reuters

«Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, επειδή αντιμετωπίζουμε λίγο-πολύ τα ίδια προβλήματα», δήλωσε ο 19χρονος φοιτητής Άλφρεντ.

Reuters

«Όταν είδαμε ότι τίποτα δεν άλλαζε χωρίς διαμαρτυρίες, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε… Η Γαλλία μάς επηρέασε λίγο», ανέφερε.

Ο δήμαρχος της Λιέγης, Βίλι Ντεμέγιερ, δήλωσε στον βελγικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTBF ότι ελπίζει να επιστρέψει η ηρεμία και «να μπορέσει να υπάρξει διάλογος και οι νέοι να εκφράσουν τα παράπονά τους με ειρηνικό τρόπο και, αν είναι δυνατόν, να εισακουστούν οι ανησυχίες τους».

Advertisement

Πηγή: Reuters