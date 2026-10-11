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Γαλλία–Τουρκία: Από τη Συμφωνία της Άγκυρας του Οκτωβρίου 1921 στη νέα αμυντική προσέγγιση του Οκτωβρίου 2026 – 105 χρόνια μετά

Υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες στην ιστορία που αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν τις κοιτάξει κανείς έναν αιώνα αργότερα.

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Τον Οκτώβριο του 1921, η Γαλλία υπέγραφε στην Άγκυρα συμφωνία με την κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, την κυβέρνηση του Μουσταφά Κεμάλ. Τον Οκτώβριο του 2026, 105 χρόνια αργότερα, Γαλλία και Τουρκία υπέγραψαν νέο «Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας».

Οι δύο εποχές φυσικά δεν είναι ίδιες. Οι συνθήκες, οι συσχετισμοί και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής: Το Παρίσι και η Άγκυρα, ύστερα από περιόδους έντασης, αναζητούν ξανά πεδίο συνεννόησης εκεί όπου συναντώνται τα στρατηγικά τους συμφέροντα. Και αυτή τη φορά το πεδίο είναι η άμυνα, η αμυντική βιομηχανία και τα προηγμένα πυραυλικά συστήματα.

Στις 20 Οκτωβρίου 1921 υπογράφηκε η περίφημη Συμφωνία της Άγκυρας – Ankara İtilafnamesi, μεταξύ της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και της Γαλλίας. Το 1921 ο πολιτικός φορέας με τον οποίο διαπραγματευόταν το Παρίσι ήταν πλέον η κεμαλική κυβέρνηση της Άγκυρας.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Ανρί Φρανκλέν-Μπουγιόν για τη Γαλλία και τον Γιουσούφ Κεμάλ Τενγκιρσένκ για την κυβέρνηση της Άγκυρας, μετά τη νίκη των κεμαλικών στη μάχη του Σαγγαρίου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Η σημασία της ήταν τεράστια. Η Γαλλία αποχωρούσε από την Κιλικία και ρυθμιζόταν η νέα γαλλοτουρκική πραγματικότητα στη Συρία και στα νότια σύνορα της Τουρκίας. Παράλληλα, το Παρίσι διασφάλιζε σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Η συμφωνία αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη διπλωματική ρήξη στο ενιαίο μέτωπο των Συμμάχων απέναντι στην κεμαλική Τουρκία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η τουρκική ιστοριογραφία θεωρεί τη Συμφωνία της Άγκυρας ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά κέρδη της κεμαλικής κυβέρνησης. Μια μεγάλη δυτική δύναμη συνομιλούσε και συμφωνούσε απευθείας με την Άγκυρα.

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Στις 3 Οκτωβρίου 2026 ήρθε η νέα εξέλιξη. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την υπογραφή «Defence Cooperation Roadmap», ενός Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν από γαλλικής πλευράς η υπουργός-εκπρόσωπος Αλίς Ριφό, ο στρατηγός Βενσάν Ζιρό, στρατιωτικός σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου, και ο Γκιγιόμ Ολανιέ, γενικός διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής του γαλλικού υπουργείου Άμυνας. Το κείμενο αναφέρεται σε ενίσχυση των διμερών στρατιωτικών σχέσεων, στρατηγικό διάλογο και τακτικές, «αποτελεσματικές» επαφές.

Στις 3 Οκτωβρίου 2026 δεν υπεγράφη σύμβαση για Meteor, SAMP/T ή Rafale.

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Υπογράφηκε ένα πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας.

Η διαφορά είναι ουσιώδης.

Στις 27 Οκτωβρίου 2025 η Τουρκία υπέγραψε με τη Βρετανία συμφωνία ύψους περίπου 8 δισ. λιρών για την προμήθεια 20 Eurofighter Typhoon. Η συμφωνία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Reuters, πακέτο όπλων στο οποίο περιλαμβάνονται και πύραυλοι MBDA Meteor, μαζί με άλλους πυραύλους αέρος-αέρος και Brimstone.

Εδώ υπάρχει μια συχνή παρανόηση. Ο Meteor δεν είναι «γαλλικός πύραυλος». Είναι ευρωπαϊκό πολυεθνικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία, με την MBDA στον πυρήνα της παραγωγής.

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Άρα η Τουρκία δεν χρειάζεται μια απλή διμερή «γαλλική άδεια» για να αποκτήσει Meteor. Η υπόθεση αφορά ένα πολύ ευρύτερο ευρωπαϊκό σύστημα εγκρίσεων και βιομηχανικών συμφερόντων.

Ωστόσο, η Γαλλία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Και ακριβώς γι’ αυτό η πιθανή τουρκική απόκτηση Meteor έχει απασχολήσει έντονα την Αθήνα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία πλέον κινείται σε δύο παράλληλους δρόμους. Από τη μία αγοράζει Eurofighter από τη Βρετανία και από την άλλη επιχειρεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πυραυλικά συστήματα στα οποία συμμετέχει και η Γαλλία.

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Ακόμη σημαντικότερη είναι η υπόθεση του SAMP/T. Το SAMP/T – γνωστό και ως Mamba – είναι το ευρωπαϊκό σύστημα επίγειας αεράμυνας που παράγεται από την κοινοπραξία Eurosam, στην οποία συμμετέχουν MBDA France, MBDA Italy και Thales.

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Η συνεργασία Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας στον συγκεκριμένο τομέα δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 2017–2018 είχαν ξεκινήσει μελέτες για ένα μελλοντικό σύστημα αεράμυνας μεγάλης εμβέλειας, με συμμετοχή της Eurosam, της τουρκικής ASELSAN και της Roketsan. Το πρόγραμμα όμως πάγωσε καθώς οι σχέσεις Παρισιού και Άγκυρας επιδεινώθηκαν λόγω Συρίας, Λιβύης και Ανατολικής Μεσογείου.

Το 2026, όμως, η εικόνα άλλαξε. Στις 6 Ιουλίου, το Reuters μετέδωσε ότι η Γαλλία είχε χαλαρώσει την προηγούμενη αντίθεσή της στην πιθανή πώληση SAMP/T στην Τουρκία. Η γαλλική προεδρία δεν επιβεβαίωσε το δημοσίευμα και μάλιστα μίλησε για «σημαντικές ανακρίβειες». Δύο ημέρες αργότερα, όμως, ήρθε κάτι πολύ σημαντικότερο: ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική εργασία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας για το SAMP/T.

Άρα εδώ πλέον έχουμε καθαρή διάκριση. Δεν έχουμε ακόμη σύμβαση πώλησης SAMP/T στην Τουρκία. Έχουμε όμως επιβεβαιωμένη τεχνική διαδικασία. Και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το Steel Dome. Η Άγκυρα δεν ενδιαφέρεται για το SAMP/T ως ένα ακόμη ανεξάρτητο οπλικό σύστημα. Το εντάσσει στη μεγαλύτερη φιλοδοξία της, το Steel Dome, την πολυεπίπεδη τουρκική αρχιτεκτονική αεράμυνας.

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Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη στρατηγική παράμετρος. Η Τουρκία θέλει να συνδέσει:

τουρκικά συστήματα αεράμυνας + αισθητήρες + διοίκηση και έλεγχο + πυραύλους + ευρωπαϊκά συστήματα μεγάλης εμβέλειας, σε ένα ενιαίο δίκτυο. Το SAMP/T θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ευρωπαϊκό επίπεδο αυτής της αρχιτεκτονικής.

Γι’ αυτό και η τουρκική επιδίωξη δεν περιορίζεται στην αγορά έτοιμου υλικού. Η Άγκυρα ενδιαφέρεται διαχρονικά για συμπαραγωγή, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή της δικής της αμυντικής βιομηχανίας.

Και το Rafale; Εδώ χρειάζεται να είμαστε απολύτως καθαροί. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δημοσιοποιημένη και επιβεβαιωμένη συμφωνία Γαλλίας–Τουρκίας για αγορά Rafale.

Το Rafale είναι γαλλικό αεροσκάφος της Dassault Aviation. Ο Meteor μπορεί να εξοπλίζει Rafale, Eurofighter και άλλα ευρωπαϊκά μαχητικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια τουρκική συμφωνία για Meteor συνεπάγεται και τουρκική συμφωνία για Rafale.

Rafale–Τουρκία, λοιπόν, παραμένει – με τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα – πληροφορία και όχι υπογεγραμμένο deal.

Τι έχει λοιπόν πραγματικά αλλάξει;

Εάν αφαιρέσουμε τις υπερβολές, μένει μια αρκετά καθαρή εικόνα. Η Τουρκία έχει:

Eurofighter: υπογεγραμμένη συμφωνία με τη Βρετανία.

Meteor: σύμφωνα με το Reuters, ενταγμένος στο οπλικό πακέτο των Eurofighter.

SAMP/T: ενεργή τεχνική διαδικασία με Γαλλία και Ιταλία, χωρίς ακόμη δημοσιοποιημένη σύμβαση.

Steel Dome: τουρκική στρατηγική για πολυεπίπεδη εθνική αεράμυνα, στην οποία η Άγκυρα επιδιώκει να εντάξει και ευρωπαϊκές δυνατότητες.

Γαλλία–Τουρκία: από τις 3 Οκτωβρίου 2026 υπάρχει πλέον επίσημος Οδικός Χάρτης Αμυντικής Συνεργασίας.

Rafale: καμία επιβεβαιωμένη τουρκική παραγγελία.

Αυτό δεν είναι ακόμη «γαλλοτουρκική αμυντική συμμαχία». Είναι όμως κάτι συγκεκριμένο και μετρήσιμο: η επαναπροσέγγιση Παρισιού και Άγκυρας περνά πλέον από την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία.

Από τον Ανρί Φρανκλέν-Μπουγιόν στον Meteor

Και εδώ επιστρέφουμε στο 1921.

Ο Ανρί Φρανκλέν-Μπουγιόν πήγε στην Άγκυρα όταν η Γαλλία αντιλήφθηκε ότι τα συμφέροντά της δεν ταυτίζονταν πλέον απόλυτα με εκείνα των άλλων Συμμάχων. Σήμερα δεν έχουμε ούτε Κιλικία ούτε Συνθήκη των Σεβρών ούτε την ίδια διεθνή συγκυρία.

Έχουμε όμως ξανά μια Γαλλία που επανεξετάζει τη σχέση της με την Τουρκία, αυτή τη φορά μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και νατοϊκό περιβάλλον όπου η Άγκυρα έχει ιδιαίτερο βάρος. Και η διαφορά είναι ότι το 1921 το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης ήταν κυρίως εδάφη, σύνορα, αποχώρηση στρατευμάτων και οικονομικά συμφέροντα.

Το 2026 το αντικείμενο είναι. Meteor, Eurofighter, SAMP/T, MBDA, αεράμυνα, τεχνολογία και αμυντική βιομηχανία. Η γεωπολιτική γλώσσα έχει αλλάξει. Η λογική των κρατικών συμφερόντων όχι.

Για την Αθήνα, το ζήτημα δεν είναι να αντιμετωπιστεί κάθε γαλλοτουρκική επαφή ως ανατροπή της ελληνογαλλικής σχέσης. Το ζήτημα είναι να αναγνωριστεί η νέα πραγματικότητα.

Η Ελλάδα έχει επενδύσει στρατηγικά στη Γαλλία, διαθέτει Rafale και Meteor και έχει συνάψει αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Ταυτόχρονα, η Τουρκία αποκτά Eurofighter και – σύμφωνα με το βρετανικό πακέτο – Meteor, ενώ επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο για SAMP/T και ευρωπαϊκή τεχνολογία στην αεράμυνά της.

Η εξέλιξη αυτή δεν ακυρώνει αυτομάτως τις γαλλοελληνικές σχέσεις. Τις υποχρεώνει όμως να αξιολογηθούν μέσα στο νέο περιβάλλον.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν η Γαλλία «έγινε φίλη με την Τουρκία».

Στη διεθνή πολιτική, οι χώρες δεν έχουν μόνιμους φίλους. Έχουν μόνιμα συμφέροντα.

Και αυτό ακριβώς μας θυμίζει η Άγκυρα του Οκτωβρίου του 1921, 105 χρόνια μετά, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Αλλά ορισμένες φορές μας ψιθυρίζει, με διαφορετική γλώσσα, το ίδιο μάθημα.

Όταν αλλάζουν τα συμφέροντα, αλλάζουν και οι συμμαχίες, οι προτεραιότητες και οι ισορροπίες.

Τον Οκτώβριο του 1921 η Γαλλία πήγε στην Άγκυρα για να κλείσει ένα μέτωπο.

Τον Οκτώβριο του 2026 επιστρέφει στην Άγκυρα για να ανοίξει ένα νέο.

Και αυτή τη φορά, ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες, δεν βρίσκονται στρατεύματα της Κιλικίας.

Βρίσκονται Meteor, Eurofighter, SAMP/T, MBDA και Steel Dome.