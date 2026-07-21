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Η ίδια παραδέχθηκε στη γαλλική τηλεόραση ότι δεν είχε προβλέψει την εντυπωσιακή εξέλιξη της καριέρας του διεθνούς άσου στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια εξέφρασε με χιουμοριστικό τρόπο τη μεταμέλειά της για την απόφαση που έλαβε στο παρελθόν σχετικά με την προσέγγιση του αθλητή.

Η Σουκάλι, η οποία συμμετέχει σε τηλεοπτικά προγράμματα, αναμένεται να αναλάβει την παρουσίαση της δικής της εκπομπής κατά τη διάρκεια της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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Η Πόλσκα Σουκάλι φαίνεται πως θα ήθελε να είχε πάρει διαφορετική απόφαση όταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ της είχε προτείνει να συναντηθούν, καθώς η ίδια παραδέχθηκε ότι πλέον θεωρεί εκείνη τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες «χαμένες ευκαιρίες» της ζωής της.

Η 26χρονη παρουσιάστρια, η οποία έχει γεννηθεί στην Πολωνία αλλά κατοικεί στο Παρίσι, αποκάλυψε στη γαλλική τηλεόραση πως ο Άγγλος διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη κίνηση, στέλνοντάς της μήνυμα μέσω Instagram. Οι δυο τους ξεκίνησαν να συνομιλούν σε χαλαρό επίπεδο, όμως κάποια στιγμή ο Μπέλινγκχαμ της πρότεινε να συναντηθούν από κοντά.

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Η Σουκάλι, ωστόσο, αποφάσισε να αρνηθεί την πρότασή του, καθώς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί την εντυπωσιακή εξέλιξη που θα είχε η καριέρα του. Όπως ανέφερε στο πάνελ της εκπομπής «Tout Beau Tout Neuf», δεν περίμενε ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα έφτανε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πρωταγωνιστούσε σε τόσο σημαντικές στιγμές, όπως ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όταν ο Μπέλινγκχαμ άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου, η παρουσιάστρια έκανε μια χαρακτηριστική ανάρτηση στο Snapchat, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Άγγλου άσου και σχολιάζοντας με χιούμορ: «Η λιγότερο κερδοφόρα απόρριψη της ζωής μου». Με αυτόν τον τρόπο έδειξε πως έχει μετανιώσει για την αρνητική απάντηση που του είχε δώσει τότε.

Η Πόλσκα Σουκάλι, η οποία είναι γνωστή σε αρκετούς τηλεθεατές απλώς ως «Πόλσκα», έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Touche pas à mon poste!». Στη συνέχεια ακολούθησε τους συντελεστές της ίδιας ομάδας στο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ «Tout Beau Tout Neuf».

Μάλιστα, τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να αναλάβει την παρουσίαση της δικής της εκπομπής, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της.