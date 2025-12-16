Η παρουσιάστρια αθλητικών στη Βρετανία, Κέιτ Τρέισι, άφησε άφωνους τους θαυμαστές της με ένα «απίστευτο» ντύσιμο καθώς βγήκε στο Λονδίνο για να γιορτάσει τα γενέθλια της.

Η παρουσιάστρια του Sky Sports μοιράστηκε φωτογραφίες από τα ρούχα που επέλεξε στον λογαριασμό της στο Instagram. Η 31χρονη Τρέισι έχει μια αξιοσημείωτη βάση θαυμαστών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με 63,5 χιλιάδες ακολούθους.

Και τους άφησε άναυδους με το διαφανές και άκρως αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμά της για τους εορτασμούς των γενεθλίων της.

Η Kέιτ είναι τακτική συνεργάτης του καναλιού ιπποδρομιών Sky Sports και συχνά αναλαμβάνει την κάλυψη των μεγαλύτερων γεγονότων.

Εργάζεται επίσης για το Aston Villa TV και βρισκόταν στο γήπεδο όταν η ομάδα έμεινε ισόπαλη 0-0 με τη Newcastle στον πρώτο αγώνα της Premier League.