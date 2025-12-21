Ο πάστορας από τη Νότια Καρολίνα, Τζον Πολ Μίλερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες, οι οποίες επαναφέρουν στο προσκήνιο μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο 46χρονος κατηγορείται ότι καταδίωκε συστηματικά την εν διαστάσει σύζυγό του, Μίκα Μίλερ, και ότι ανάρτησε στο διαδίκτυο γυμνή φωτογραφία της χωρίς τη συναίνεσή της, λίγο καιρό πριν εκείνη βρεθεί νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι, σε περιστατικό που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία, αναφέρει η New York Post.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας ανακοίνωσε ότι ο Τζον Πολ Μίλερ παραπέμφθηκε την Πέμπτη με κατηγορίες για ηλεκτρονική καταδίωξη και ψευδείς δηλώσεις. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, η φερόμενη παρενόχληση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και συνεχίστηκε μέχρι τον θάνατο της 30χρονης Μίκα Μίλερ, στις 27 Απριλίου 2024. Οι εισαγγελείς κάνουν λόγο για μια μακρά περίοδο ελέγχου, εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, μεταξύ αυτών και της New York Post, ο πάστορας από το Myrtle Beach φέρεται να «βομβάρδιζε» την εν διαστάσει σύζυγό του με ανεπιθύμητα μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις, φτάνοντας ακόμη και τις 50 απόπειρες επικοινωνίας μέσα σε μία μόνο ημέρα. Παράλληλα, κατηγορείται ότι τοποθέτησε συσκευές εντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ σε τουλάχιστον μία περίπτωση φέρεται να προκάλεσε ζημιές, σκίζοντας τα λάστιχα του οχήματός της.

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Μίλερ υπονόμευσε την οικονομική σταθερότητα και την καθημερινή ζωή της Μίκα Μίλερ, ενώ προχώρησε στη δημοσίευση άσεμνης φωτογραφίας της στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορία για ψευδείς δηλώσεις, καθώς φέρεται να είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς ερευνητές σχετικά με πιθανή δολιοφθορά στο αυτοκίνητο της συζύγου του, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι είχε αγοράσει ειδική συσκευή για το ξεφούσκωμα ελαστικών και ότι καυχιόταν σε τρίτους για τις πράξεις του.

Η Μίκα Μίλερ, επίδοξη ιεραπόστολος και επικεφαλής λατρευτικής μουσικής, βρέθηκε νεκρή στο κρατικό πάρκο Lumber River, κοντά στην πόλη Orrum της Βόρειας Καρολίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της είχε επιδώσει στον σύζυγό της τα χαρτιά του διαζυγίου. Στο παρελθόν, η ίδια είχε καταγγείλει ότι ο Μίλερ την παρακολουθούσε, την χειραγωγούσε από πολύ μικρή ηλικία, την είχε κλείσει σε νοσοκομείο παρά τη θέλησή της και παρενέβαινε διαρκώς στη ζωή της.

Ο Τζον Πολ Μίλερ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο της συζύγου του και στο παρελθόν είχε αποδώσει την ψυχική της κατάσταση στην οικογένειά της, υποστηρίζοντας ότι την κρατούσε μακριά από τη φαρμακευτική της αγωγή.

Ωστόσο, η υπόθεσή του περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με δύο αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση από ανώνυμους καταγγέλλοντες, κατηγορίες τις οποίες επίσης αρνείται. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση φωτίζει σκοτεινές πτυχές εξουσίας, χειραγώγησης και κακοποίησης πίσω από ένα θρησκευτικό προσωπείο.