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Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι ανησυχούσε για την ψυχική της κατάσταση και επιθυμούσε να την φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τη στηρίξει.

Μετά την απώλεια της μητέρας του, ο Πασκάλ υιοθέτησε το επώνυμό της για επαγγελματικούς λόγους, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη που βίωνε εκείνη την περίοδο.

Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι ακολουθεί ψυχοθεραπεία για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του, προκειμένου να διαχειριστεί τραύματα από την παιδική του ηλικία και προσωπικές δυσκολίες.

Τέλος, τόνισε ότι η ενασχόληση με την τέχνη και την υποκριτική υπήρξε καθοριστική για τη δική του επιβίωση και την ψυχική του ισορροπία.

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Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο Πέδρο Πασκάλ, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία, αλλά και για τον θάνατο της μητέρας του, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της το 2000.

Ο 51χρονος ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές «The Last of Us και Game of Thrones», δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στους New York Times, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Αναφερόμενος στις συνθήκες του θανάτου της μητέρας του, Βερόνικα Πασκάλ Ουρέτα, μίλησε για τον ψυχικό πόνο που πιστεύει ότι εκείνη βίωνε.

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Ο Πασκάλ ήταν μόλις 24 ετών όταν έχασε τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως παιδοψυχολόγος και πέθανε το 2000, σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξή του στο Vanity Fair, τον Ιούνιο του 2025.

Η δύσκολη ζωή της μητέρας του και η αγωνία του ηθοποιού

Όπως περιέγραψε, η μητέρα του είχε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή της. Σε νεαρή ηλικία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Χιλή, ενώ στη συνέχεια μεγάλωσε δύο παιδιά σε μια ξένη χώρα. Όταν επέστρεψε τελικά στην πατρίδα της, ο Πασκάλ βρισκόταν στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να καθιερωθεί στον χώρο της υποκριτικής.

Ο ίδιος θυμήθηκε πως τα τελευταία χρόνια πριν από τον θάνατό της ανησυχούσε όλο και περισσότερο για την ψυχολογική της κατάσταση. «Υπήρχαν χρόνια πριν από αυτό που ένιωθα ότι κινδύνευε. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου. Μας χώριζαν ολόκληρες ήπειροι και εγώ προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω δουλειά. Ήθελα να εξασφαλίσω έναν ρόλο σε τηλεοπτική σειρά που θα μου επέτρεπε να πληρώσω για να έρθει η μητέρα μου να ζήσει μαζί μου στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει, ο ηθοποιός μίλησε με αγάπη για εκείνη, περιγράφοντάς την ως μια καλή μητέρα, παρά τις σύνθετες οικογενειακές συνθήκες που είχε βιώσει. «Απέκτησε παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά ήταν καλή μητέρα», είπε.

Pedro Pascal got EMOTIONAL while opening up about losing his mother to suicide while he was in college, revealing how desperately he was trying to land a TV role so he could afford to bring her to live with him after spending years worrying about her 💔 His mother had fled Chile as a political refugee in her early 20s with two children before eventually returning to the difficult family circumstances she had once escaped. Pascal refuses to reduce her death to a diagnosis, expressing nothing but compassion for his mother and revealing that when he experienced overwhelming pain himself, he reached out for help. “I think her heart was broken and she didn’t make it.” — Killa 🌺 (@KillaKreww) November 28, 2026

Η ψυχοθεραπεία και τα τραύματα της παιδικής ηλικίας

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πέδρο Πασκάλ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής του εξακολουθούν να τον επηρεάζουν.

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Ο ηθοποιός ήταν ακόμη βρέφος όταν οι γονείς του αναγκάστηκαν να κρυφτούν εξαιτίας της πολιτικής αναταραχής στη Χιλή. Ο ίδιος και η μεγαλύτερη αδελφή του έμειναν υπό τη φροντίδα συγγενών, περνώντας έξι μήνες μακριά από τους γονείς τους.

Στη συνέχεια, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας και αργότερα μετακόμισε στη Νότια Καλιφόρνια. Ο Πασκάλ αποκάλυψε επίσης ότι έχει συζητήσει με ειδικούς ακόμη και τον παρατεταμένο αποχωρισμό από τη μητέρα του, αναζητώντας βοήθεια για τις χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον ύπνο.

«Κάνω ψυχοθεραπεία στο μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου, με διακοπές κατά διαστήματα. Νιώθεις ότι σημειώνεις μεγάλη πρόοδο, αλλά υπάρχουν και πολλές φορές που κάνεις βήματα προς τα πίσω. Όλα αυτά δεν ακολουθούν μια ευθεία πορεία», εξήγησε.

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Γιατί υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφασή του να χρησιμοποιήσει επαγγελματικά το επώνυμο της μητέρας του μετά τον θάνατό της. Το πραγματικό του όνομα είναι Χοσέ Πέδρο Μπαλμασέδα Πασκάλ και εκείνη την περίοδο προσπαθούσε ακόμη να βρει τη θέση του στον χώρο του θεάματος.

Όπως εξήγησε, η απόφαση να αλλάξει το όνομά του συνδέθηκε άμεσα με την απώλεια της μητέρας του και τη βαθιά θλίψη που ένιωθε.

Pedro Pascal Cries While Discussing His Mother’s Death by Suicide and His Own Struggles with Mental Health https://t.co/sTUUrqahTW Advertisement November 28, 2026

«Δεν άρχισα να αλλάζω το όνομά μου παρά μόνο μετά τον θάνατο της μητέρας μου, επειδή ένιωθα μια τεράστια ανάγκη. Πρώτον, ήθελα να έχω το δικό της επώνυμο και, δεύτερον, βρισκόμουν σε τόσο βαθύ πένθος, που το να βρω δουλειά θα έκανε τη ζωή μου να αποκτήσει ξανά νόημα», αποκάλυψε.

Μετά τον θάνατό της, επέστρεψε στη θεατρική κοινότητα της Νέας Υόρκης, όπου βρήκε ξανά έναν χώρο στον οποίο μπορούσε να στηριχθεί. Όταν η δημοσιογράφος των New York Times τον ρώτησε αν η υποκριτική και γενικότερα οι τέχνες τον βοήθησαν να σωθεί, ο Πασκάλ συμφώνησε χωρίς δισταγμό. «Χωρίς καμία αμφιβολία. Με έσωσαν και όταν ήμουν νέος. Με έσωσαν ακόμη και ως παιδί», ανέφερε, περιγράφοντας τη βαθιά σημασία που είχε η τέχνη στη ζωή του.

Με πληροφορίες από People

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