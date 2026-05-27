Το Περού γιόρτασε την ετήσια Ημέρα των Κλόουν, με εκατοντάδες καλλιτέχνες να πλημμυρίζουν το ιστορικό κέντρο της Λίμα φορώντας κόκκινες μύτες, εντυπωσιακές περούκες και πολύχρωμες στολές. Η Πλατεία ντε Άρμας μετατράπηκε σε μια υπαίθρια σκηνή γεμάτη μουσική και ζωντάνια, ενώ οι συμμετέχοντες παρέλασαν μπροστά από το Κυβερνητικό Μέγαρο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και τουριστών που κατέγραφαν τη γιορτή.
Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στον Χοσέ Άλβαρες Βέλες, γνωστό ως Τόνι Περεχίλ, έναν αγαπητό διασκεδαστή που αφιέρωσε τη ζωή του στο να προσφέρει χαρά σε φτωχότερες κοινότητες μέχρι τον θάνατό του το 1987.
Παρότι η συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει επίσημη αναγνώριση από την κυβέρνηση του Περού, καλλιτέχνες από διάφορες περιοχές της χώρας ταξίδεψαν μαζί με τις οικογένειές τους στη Λίμα για να πάρουν μέρος στη μεγάλη γιορτή, την οποία οργάνωσε η μεγαλύτερη ένωση κλόουν της χώρας. Ξεχώρισαν επίσης σατιρικά πανό με το μήνυμα «Περισσότεροι κλόουν, λιγότεροι πολιτικοί», αναδεικνύοντας το χιούμορ που χαρακτηρίζει συχνά τις περουβιανές παραστάσεις δρόμου.
