Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 30 επιβάτες τραυματίστηκαν, όταν δύο τρένα που μετέφεραν τουρίστες προς το Μάτσου Πίτσου στο Περού συγκρούστηκαν.
Η σύγκρουση αφορούσε ένα τρένο που ερχόταν από τον διάσημο αρχαιολογικό χώρο και ένα άλλο που κατευθυνόταν προς αυτόν, νωρίς το απόγευμα, κοντά στην Κοριγουαϊρατσίνα, επίσης αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή.
Όπως ανέφερε, τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει το Μάτσου Πίτσου με το Κούσκο ανεστάλησαν μετά το ατύχημα.
Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης. Οι εθνικότητες των τραυματιών δεν είναι γνωστές μέχρι τώρα.
Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν βαγόνια με σπασμένα παράθυρα και χτυπημένα πλαϊνά, ακινητοποιημένα σε γραμμές που βρίσκονται ανάμεσα σε δάσος και έναν βραχώδη τοίχο. Βίντεο που έστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP εικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών και τους δυο συρμούς να έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση.
Το ίδιο μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.
Μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, ανάμεσά τους πολλούς ξένους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.
Για να φθάσουν στην περίφημη ακρόπολη των Ίνκα, οι επισκέπτες επιβιβάζονται αρχικά σε τρένα, κατόπιν σε λεωφορεία.
(Με πληροφορίες από SkyNews, ΑΠΕ-ΜΠΕ)