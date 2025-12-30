Διάσημοι Περουβιανοί σαμάνοι–μέντιουμ συγκεντρώθηκαν χθες (29/12) για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Famed Peruvian psychics predict 'serious illness' for Donald Trump, warn of natural disasters and foresee global wars in annual New Year's fortune telling ritual https://t.co/k0MvuhZ0an — Daily Mail (@DailyMail) December 30, 2025

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν. Πριν από την τελετή, οι σαμάνοι συναντήθηκαν για να πιουν παραισθησιογόνα ροφήματα που προέρχονται από ιθαγενή φυτά – μεταξύ αυτών η αγιαχουάσκα και ο κάκτος Σαν Πέδρο – τα οποία πιστεύεται ότι τους δίνουν τη δύναμη να προβλέπουν το μέλλον.

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολά Μαδούρο. Ο Νικολά Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», προβλέπει ο Γκαρσία.

A group of Peruvian shamans gathered on a beach in southern Lima to perform their annual New Year ritual, delivering predictions for 2026 that included the fall of Venezuelan President Nicolas Maduro and a serious illness for US President Donald Trump https://t.co/3k94IDkmgj pic.twitter.com/oVioJ3KWkn — Reuters (@Reuters) December 30, 2025

Ο ίδιος προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν επίσης το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου.

Η ομάδα έχει μικτό ιστορικό όσον αφορά τις ετήσιες προβλέψεις της. Πέρυσι, είχαν προειδοποιήσει ότι θα ξεσπάσει «πυρηνικός πόλεμος» μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, ενώ σήμερα βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, DailyMail)