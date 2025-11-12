Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα (12/11) ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

#HCHInternacionales | Un bus ha caído desde un abismo en la carretera panamericana sur en Arequipa, Perú, donde preliminarmente se maneja que 17 personas perdieron la vida.



📹 Video cortesía



ɍɪ pic.twitter.com/weYH8euP7c — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 12, 2025

Τριανταέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Βάλτερ Οπόρτο, επικεφαλής υγείας της επαρχίας, επικαλούμενος πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος.

WATCH: At least 37 killed, 18 injured after bus plunges into ravine in Arequipa region, southern Peru pic.twitter.com/k8x1kVG5Hv — Rapid Report (@RapidReport2025) November 12, 2025

Το λεωφορείο χτύπησε ένα βαν και βγήκε από τον δρόμο πέφτοντας σε μια χαράδρα, είπε ο Οπόρτο.

#EN6 | Un autobús interprovincial con al menos 40 pasajeros cayó a un abismo de unos 200 metros en el distrito de Ocoña, región de Arequipa, #Perú, tras colisionar frontalmente con una camioneta blanca. 🇵🇪



Las autoridades aún no han brindado un balance oficial de víctimas, pero… pic.twitter.com/1LKFXaQ4KG — El Noticiero (@elnoticiero_6) November 12, 2025

Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι 26 άνθρωποι νοσηλεύονται για τραυματισμούς, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόσθεσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά από την τροχαία εθνικών οδών επιβεβαίωσε 16 θανάτους.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)