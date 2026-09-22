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Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η στάση της τραγουδίστριας σχετικά με την εμφάνιση του Macklemore και τα σχόλιά της για τη Γάζα δεν συνάδουν με τις ανθρωπιστικές αρχές της οργάνωσης.

Την εκστρατεία υποστήριξε δημόσια και ο ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος κοινοποίησε το αίτημα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας τη δημοσιότητα της υπόθεσης.

Η Pink, η οποία συνεργάζεται με τη UNICEF από το 2015, εξέδωσε δήλωση υπερασπιζόμενη τη θέση της και την ανθρωπιστική της δράση, ενώ η UNICEF δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος.

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Πάνω από 160.000 υπογραφές έχει συγκεντρώσει η διαδικτυακή εκστρατεία που ζητά από τη UNICEF να απομακρύνει την Pink από τη θέση της ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης, μετά την τοποθέτησή της σχετικά με την εμφάνιση του Macklemore σε συναυλία του Ed Sheeran.

Η petition με τίτλο «Remove Pink as a UNICEF Ambassador» φιλοξενείται στο Change.org και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των επαληθευμένων υπογραφών αυξήθηκε από περίπου 138.000 στις 20 Σεπτεμβρίου σε περισσότερες από 160.000 μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Στην εκστρατεία συμμετείχε και ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος στις 21 Σεπτεμβρίου κοινοποίησε μέσω Instagram Stories αναρτήσεις που καλούσαν στην υπογραφή της petition. Το γεγονός επιβεβαιώθηκε από το Just Jared, ενώ σχετικές αναρτήσεις του Μπαρδέμ αναπαράχθηκαν και σε άλλες πλατφόρμες.

Spanish actor Javier Bardem is calling to expel Pink as UNICEF ambassador for supporting the genocide in Palestine



sign the petition to remove her

Link in my bio pic.twitter.com/mGikAVM0t7 September 20, 2026

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη

Η υπόθεση συνδέεται με την εμφάνιση του Macklemore ως opening act στην περιοδεία Loop Tour του Ed Sheeran. Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, ο ράπερ μίλησε για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δηλώνοντας ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ξεχαστεί.

Στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι διαμαρτυρίας «Hind’s Hall», ενώ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του προβάλλονταν στους γιγαντοοθόνες εικόνες που σχετίζονταν με τη Γάζα. Η παρέμβασή του προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά και υποστήριξη από μέρος του κοινού.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε τις επόμενες ημέρες και τελικά ο Macklemore απομακρύνθηκε από το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας. Η διοργανώτρια Messina Touring Group ανέφερε ότι αρκετοί χώροι δεν ήταν διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν τις συναυλίες με τον ίδιο στο πρόγραμμα. Ο Ed Sheeran δήλωσε στη συνέχεια ότι η απόφαση δεν ήταν δική του.

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Η ανάρτηση της Pink που προκάλεσε αντιδράσεις

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Pink αναδημοσίευσε στο Instagram Story της ανάρτηση της ομάδας StopAntisemitism, η οποία επέκρινε έντονα την εμφάνιση του Macklemore και υποστήριζε ότι οι θεατές της συναυλίας θα έπρεπε να λάβουν αποζημίωση.

Η Pink δεν πρόσθεσε δικό της σχόλιο στην αναδημοσίευση. Ωστόσο, η κίνησή της προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολούθησαν εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της.

Λίγες ημέρες αργότερα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε εκτενή δήλωση, στην οποία εξήγησε τη θέση της και απάντησε στην κριτική που είχε δεχθεί.

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Η Pink τόνισε ότι δεν ζητούσε να φιμωθεί ο Macklemore ούτε να απαγορευτεί σε κάποιον να λέει «Free Palestine». Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι Εβραία και ότι η ίδια αισθάνθηκε πως έπρεπε να υπερασπιστεί τη δική της κοινότητα. Επανέλαβε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον που θα τιμά την ανθρώπινη υπόστασή τους.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στη μακρά συνεργασία της με τη UNICEF και στην ανθρωπιστική της δράση, σημειώνοντας ότι έχει θρηνήσει για παιδιά που χάθηκαν «και στις δύο πλευρές».

Τι υποστηρίζει η petition

Η εκστρατεία «Remove Pink as a UNICEF Ambassador» υποστηρίζει ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις της Pink δεν συνάδουν με τον ρόλο ενός Πρέσβη Καλής Θέλησης της UNICEF.

Σύμφωνα με το κείμενο της petition, οι πρέσβεις της οργάνωσης θα πρέπει να προάγουν την ενότητα, την κατανόηση και την ανθρωπιστική αντιμετώπιση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή γεωγραφική προέλευση. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η στάση της Pink δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρχές και ζητούν από τη UNICEF να την απομακρύνει από τον ρόλο.

Πρόκειται, ωστόσο, για αίτημα της συγκεκριμένης διαδικτυακής εκστρατείας και όχι για θέση της UNICEF.

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Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ στηρίζει την εκστρατεία

Σημαντική δημοσιότητα στην petition έδωσε και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ. Ο ηθοποιός κοινοποίησε στις 21 Σεπτεμβρίου περισσότερες από μία σχετικές αναρτήσεις στα Instagram Stories του, ενθαρρύνοντας τους ακολούθους του να υπογράψουν την εκστρατεία για την απομάκρυνση της Pink από τη UNICEF.

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Η συμμετοχή του Μπαρδέμ έδωσε νέα ώθηση στην υπόθεση, η οποία είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι ισχύει για τη σχέση της Pink με τη UNICEF

Η Pink συνεργάζεται με τη UNICEF από το 2015, όταν ορίστηκε πρέσβειρα της οργάνωσης και εκπρόσωπος του προγράμματος Kid Power στις ΗΠΑ, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας και διατροφής των παιδιών.

Η UNICEF Ελλάδας είχε επίσης αναφερθεί στην Pink το 2022 ως μία από τις προσωπικότητες που έχουν υπηρετήσει ως πρέσβεις της οργάνωσης.

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Η ίδια η UNICEF εξηγεί ότι οι Goodwill Ambassadors είναι αναγνωρίσιμες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού, οι οποίες προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τη δημόσια παρουσία τους για να ευαισθητοποιούν το κοινό σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών και να κινητοποιούν υποστήριξη για το έργο της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από royanews, justjared.com