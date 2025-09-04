Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ φέρεται να έχει κληρονομήσει μια τεράστια περιουσία, ύψους 987 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με αναφορές βραζιλιάνικων ΜΜΕ. Το ποσό αυτό προέρχεται από τη διαθήκη ενός δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, ο οποίος, αν και δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πρώην άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα, αποφάσισε να του αφήσει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρεται, ο εκλιπών θαύμαζε ιδιαίτερα τη σχέση του Νεϊμάρ με τον πατέρα του, καθώς του θύμιζε τη δική του στενή σύνδεση με τους γονείς του. Η διαθήκη επικυρώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε και υπεγράφη στις 12 Ιουνίου, παρουσία δύο μαρτύρων. Παρά την απρόσμενη εξέλιξη, ο Βραζιλιάνος άσος θα χρειαστεί πρώτα να περάσει μέσα από συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να αναγνωριστεί επισήμως ως κληρονόμος.

A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player 💵 pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 3, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανεξάρτητα από αυτή την περιουσία, ο Νεϊμάρ έχει ήδη χτίσει μια τεράστια οικονομική αυτοκρατορία χάρη στην καριέρα του. Το 2023 υπέγραψε συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ, το οποίο του απέφερε περίπου τρία εκατ. ευρώ την εβδομάδα, μαζί με πολυτελή προνόμια, όπως ιδιωτικό τζετ και στόλο υπερπολυτελών αυτοκινήτων.

Πρόσφατα, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη Σάντος, την ομάδα όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Αν και ο μισθός του εκεί περιορίζεται στα 160.000 ευρώ τον μήνα, η συμφωνία του εξασφαλίζει το 90% των δικαιωμάτων εικόνας του, γεγονός που μπορεί να εκτοξεύσει τις συνολικές του αποδοχές.