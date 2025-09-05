Σε ρυθμούς… Αντετοκούνμπο κινήθηκε ο κόσμος του μπάσκετ το βράδυ της Πέμπτης, με τη FIBA να αποθεώνει τον Greek Freak για την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα Ελλάδας – Ισπανίας, που οδήγησε τη «γαλανόλευκη» σε μια μεγάλη νίκη και παράλληλα στον αποκλεισμό-σοκ της Ισπανίας από τη συνέχεια του Eurobasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση, γράφοντας 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, χάνοντας το triple-double για μόλις μία ασίστ. Ήταν ο απόλυτος ηγέτης του αγώνα και ο πρωταγωνιστής μιας ιστορικής στιγμής για την Εθνική Ελλάδας.

Η FIBA δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, αφιερώνοντας όλο το βράδυ τον λογαριασμό της στο Χ (Twitter) στον Giannis και το show που πρόσφερε. Σε σχετικό βίντεο με τα highlights της αναμέτρησης, ο οργανισμός γράφει:

«Ο GREEK FREAK παρέδωσε! Ο Giannis οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί της Ισπανίας με μια τρομακτική εμφάνιση».

The GREEK FREAK delivers! 🇬🇷



Giannis leads Greece to a win over Spain with a MONSTER performance.



📊 25 PTS | 14 REB | 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/w2HheMpmqG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

«Μαύρη Πέμπτη» για την Ισπανία – Σοκ στα ισπανικά ΜΜΕ

Την ίδια στιγμή, η ήττα από την Ελλάδα και ο αποκλεισμός από τη φάση των «16» προκάλεσε σεισμό στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, που δυσκολεύονται να διαχειριστούν το γεγονός ότι η Εθνική Ισπανίας μένει εκτός συνέχειας Eurobasket για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με δραματικούς τίτλους όπως: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό», «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της», ο ισπανικός Τύπος αποτυπώνει την έκταση της απογοήτευσης και του σοκ από την αποτυχία.