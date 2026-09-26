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Η κονσόλα καθιέρωσε τη χρήση των CD-ROM και των τρισδιάστατων γραφικών, μετατρέποντας τα βιντεοπαιχνίδια σε μαζική ψυχαγωγία για ένα ευρύτατο κοινό.

Από την πρώτη κυκλοφορία του στην Ιαπωνία το 1994, το σύστημα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα με πέντε διαδοχικές γενιές κονσολών.

Οι πωλήσεις των πέντε βασικών οικιακών συστημάτων έχουν ξεπεράσει αθροιστικά τα 560 εκατομμύρια μηχανήματα, ενώ οι πωλήσεις λογισμικού υπερβαίνουν τα 5,2 δισεκατομμύρια αντίτυπα.

Η Sony συνεχίζει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος με νέες υπηρεσίες, περιφερειακά και την αναμενόμενη κυκλοφορία σημαντικών τίτλων παιχνιδιών για το PlayStation 5.

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Από ένα σχέδιο συνεργασίας που κατέρρευσε γεννήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές επιτυχίες στην ιστορία της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας. Το PlayStation, που τον Σεπτεμβρίο 1995 έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία με εκατοντάδες εκατομμύρια κονσόλες και δισεκατομμύρια παιχνίδια.

Ο άνθρωπος που επέμενε όταν η Nintendo είπε «όχι»

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Ο άνθρωπος που θεωρείται ο «πατέρας του PlayStation» είναι ο Ιάπωνας μηχανικός Ken Kutaragi. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Sony συνεργαζόταν με τη Nintendo για την ανάπτυξη ενός CD-ROM συστήματος που θα συνδεόταν με το Super Nintendo.

Η συνεργασία όμως κατέρρευσε. Η Nintendo αποχώρησε και στράφηκε προς τη Philips. Αντί η Sony να εγκαταλείψει το gaming, ο Kutaragi έπεισε τον τότε ισχυρό άνδρα της εταιρείας, Norio Ohga, να προχωρήσουν μόνοι τους. Το 1992 δόθηκε το πράσινο φως και άρχισε ουσιαστικά η δημιουργία του PlayStation.

Η Sony Computer Entertainment ιδρύθηκε το 1993 και στις 3 Δεκεμβρίου 1994 το πρώτο PlayStation κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία. Πούλησε περίπου 100.000 μηχανήματα την πρώτη κιόλας ημέρα. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1995 έφθασε στις ΗΠΑ και στις 29 Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη.

Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι

Δεν υπήρξε ένα και μοναδικό παιχνίδι στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, καθώς το PlayStation συνοδεύτηκε από σειρά launch titles. Το παιχνίδι όμως που ταυτίστηκε όσο κανένα με το ξεκίνημά του ήταν το Ridge Racer της Namco, η εντυπωσιακή για την εποχή μεταφορά του arcade racing σε οικιακή κονσόλα. Μαζί με το Tekken έγινε ένα από τα πρώτα σύμβολα της νέας εποχής.

Ακολούθησαν παιχνίδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές: Resident Evil, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Final Fantasy VII, Gran Turismo, Metal Gear Solid και πολλά ακόμη.

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Το πρώτο PlayStation άλλαξε κυρίως τη φιλοσοφία του gaming. Τα cartridges έδωσαν τη θέση τους στα CD-ROM, οι δισδιάστατοι κόσμοι άρχισαν να παραχωρούν χώρο στα τρισδιάστατα γραφικά και το videogame άρχισε να μετατρέπεται σε μαζική ψυχαγωγία για πολύ ευρύτερο κοινό.

Από το PlayStation 1 στο PS5

Το αρχικό PlayStation ξεπέρασε τα 102,4 εκατομμύρια μηχανήματα παγκοσμίως.

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Το 2000 ήρθε το PlayStation 2. Με DVD, ισχυρότερα γραφικά, δυνατότητες online παιχνιδιού και συμβατότητα με τίτλους του πρώτου PlayStation, εξελίχθηκε σε φαινόμενο: περισσότερα από 160 εκατομμύρια PS2, επίδοση που το τοποθετεί στην κορυφή των εμπορικότερων παιχνιδομηχανών στην ιστορία.

Το PlayStation 3 ακολούθησε το 2006, έφερε Blu-ray, PlayStation Network και ουσιαστικά τη Sony στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Πούλησε πάνω από 87,4 εκατομμύρια μονάδες.

Το PlayStation 4, από το 2013, ξεπέρασε τα 117 εκατομμύρια, ενώ έκανε το online gaming, το streaming και το sharing αναπόσπαστα κομμάτια της εμπειρίας.

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Και τον Νοέμβριο του 2020 εμφανίστηκε το PlayStation 5, με SSD, ray tracing, 4K gaming και το νέο χειριστήριο DualSense. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 η Sony είχε διαθέσει περισσότερα από 95 εκατομμύρια PS5.

Μόνο οι πέντε βασικές οικιακές γενιές –PS1, PS2, PS3, PS4 και PS5– έχουν έτσι ξεπεράσει αθροιστικά τα 560 εκατομμύρια μηχανήματα. Και στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι φορητές συσκευές PSP και PS Vita. Το PSP από μόνο του ξεπέρασε τα 76 εκατομμύρια μονάδες σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα συγκρίσιμα στοιχεία της Sony.

Δισεκατομμύρια παιχνίδια

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Οι αριθμοί του software είναι ακόμη πιο εντυπωσιακοί. Η Sony καταγράφει πάνω από 962 εκατ. παιχνίδια για το πρώτο PlayStation, περισσότερα από 1,537 δισ. για το PS2 και σχεδόν 1 δισ. για το PS3. Για PS4 και PS5 μαζί οι πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 1,706 δισ. αντίτυπα έως τον Ιούνιο του 2026.

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Πρόκειται δηλαδή για πάνω από 5,2 δισεκατομμύρια αντίτυπα software στις βασικές γενιές για τις οποίες η Sony δημοσιοποιεί συγκρίσιμα στοιχεία – και αυτά χωρίς να συνυπολογίζονται όλα τα δεδομένα των φορητών συσκευών.

Η μηχανή δισεκατομμυρίων της Sony

Το PlayStation δεν είναι πλέον απλώς μία κονσόλα. Είναι ένα τεράστιο οικοσύστημα που περιλαμβάνει hardware, παιχνίδια, PlayStation Store, συνδρομές PS Plus, πρόσθετο ψηφιακό περιεχόμενο, περιφερειακά και δικτυακές υπηρεσίες.

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Στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, ο κλάδος Game & Network Services της Sony πραγματοποίησε πωλήσεις περίπου 4,686 τρισ. γεν και λειτουργικά κέρδη 463,3 δισ. γεν – επίπεδο ρεκόρ για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Και η Sony περιμένει ακόμη περισσότερα. Για τη χρήση 2026 προβλέπει πλέον λειτουργικά κέρδη περίπου 660 δισ. γεν στον κλάδο Game & Network Services. Τον Ιούνιο του 2026 το PlayStation είχε φθάσει επίσης στα 125 εκατομμύρια μηνιαίως ενεργούς χρήστες.

Τι ετοιμάζει για τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος του 2026 θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το οικοσύστημα PlayStation. Στις 12 Νοεμβρίου η Sony Interactive Entertainment λανσάρει τα νέα ασύρματα ηχεία Pulse Elevate, τα πρώτα wireless speakers που σχεδίασε η ίδια ειδικά για desktop gaming. Θα κοστίζουν στην Ευρώπη 219,99 ευρώ και υπόσχονται εξαιρετικά χαμηλό latency, ενσωματωμένο μικρόφωνο και ασύρματη σύνδεση με συσκευές του οικοσυστήματος PlayStation.

Και μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένο ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα ολόκληρης της βιομηχανίας: η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI στο PS5, ενός τίτλου που αναμένεται να αποτελέσει τεράστιο εμπορικό γεγονός και για την πλατφόρμα της Sony.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά, εκείνο το σχέδιο που παραλίγο να τελειώσει μαζί με τη συνεργασία Sony–Nintendo όχι μόνο επέζησε, αλλά έγινε μία από τις ισχυρότερες μάρκες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Και ίσως η μεγαλύτερη δικαίωση να ανήκει στον Ken Kutaragi: στον μηχανικό που, όταν μια πόρτα έκλεισε, έπεισε τη Sony να κατασκευάσει τη δική της.