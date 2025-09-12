«Τον πιάσαμε» δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, για τον δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ: Πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνέντευξη Τύπου του FBI.

Όπως αναφέρθηκε, μέλος της οικογένειάς του μίλησε σε οικογενειακό φίλο, ο οποίος μετά ήρθε σε επαφή με σερίφη παρέχοντας πληροφορίες για τον Ρόμπινσον, σύμφωνα με τις οποίες είχε ομολογήσει ή αφήσει να εννοηθεί ότι είχε διαπράξει τον φόνο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Κοξ, ερευνητές εξέτασαν βίντεο και ταυτοποίησαν τον Ρόμπινσον, που είχε φτάσει με ένα Dodge Challenger. Όταν τον βρήκαν οι αρχές την Παρασκευή φορούσε ρούχα που παρέπεμπαν σε αυτά στις εικόνες που είχαν εξεταστεί.

Όπως είπε ο κυβερνήτης, μέλος της οικογένειας είπε ότι είχε πολιτικοποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, και ότι θυμόταν περιστατικό στο οποίο ο Ρόμπινσον είχε έρθει για φαγητό πριν τις 10 Σεπτεμβρίου και ανέφερε πως ο Τσάρλι Κερκ θα επισκεπτόταν το Utah Valley University- σχολιάζοντας πως δεν τον συμπαθούσε, ούτε τις απόψεις του. Επίσης, είπε σε συγγενή του πως «ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέσπειρε μίσος».

Οι ερευνητές ανέκριναν επίσης τον συγκάτοικο του Ρόμπινσον, που τους έδειξε μηνύματα μεταξύ του ίδιου και ενός λογαριασμού με το όνομα «Τάιλερ» στην εφαρμογή Discord. Στα μηνύματα αυτά εκφραζόταν η επιθυμία να πάρει ένα τυφέκιο από ένα σημείο και αναφερόταν πως το είχε αφήσει σε έναν θάμνο, ότι παρατηρούσε την περιοχή όπου είχε αφεθεί αυτό, τυλιγμένο με μια πετσέτα. Ακόμη, στα μηνύματα αναφερόταν πως είχε χαράξει κάτι πάνω σε σφαίρες, γινόταν λόγος για μια διόπτρα και σημειωνόταν πως το όπλο ήταν «μοναδικό».

Στη συνέχεια ο Κοξ είπε ότι οι ερευνητές βρήκαν ένα όπλο τυλιγμένο με σκούρα πετσέτα και διόπτρα, και ότι υπήρχαν μηνύματα χαραγμένα σε κάλυκες. Μεταξύ άλλων, έγραφαν «ε, φασίστα! πιάσε!» «o bella ciao, bella ciao», «αν το διαβάζεις αυτό είσαι γκέι, lmao».

Μεταξύ άλλων, ο κυβερνήτης της Γιούτα ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του υπόπτου, που «έκαναν το σωστό» και τον έδωσαν στις αρχές.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ευχαρίστησε τους γονείς, τη χήρα και τα παιδιά του Τσάρλι Κερκ, ενώ εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βανς, που «μας κάλυπταν σε όλη την πορεία».

Στη συνέχεια ο Κοξ είπε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες συλλήψεις.