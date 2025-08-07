Ένα βαν συγκρούστηκε με τρένο στην Πολωνία, αφού ο οδηγός κόλλησε στις γραμμές όταν προσπάθησε να παρακάμψει ένα κόκκινο φανάρι, όπως δείχνουν πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.



Ο οδηγός ξαφνικά παγιδεύεται όταν πέφτουν οι μπάρες. Παρόλο που μία απ’ αυτές κατεβαίνει πιο αργά, αφήνοντας στον οδηγό αρκετό χρόνο για να βγει από τις γραμμές, το όχημα παραμένει ακίνητο και στη συνέχεια κάνει όπισθεν και επιστρέφει στις γραμμές.

Καθώς ο οδηγός μετακινεί το βαν σε μια προσπάθεια να σωθεί, το γεμάτο επιβάτες τρένο περνάει σφυρίζοντας και χτυπάει με δύναμη το όχημα. Το βαν, το οποίο έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς από τη βίαιη σύγκρουση, φαίνεται να κόπηκε σε δύο κομμάτια. Ο οδηγός του βαν, ως εκ θαύματος, δεν τραυματίστηκε.



Το περιστατικό διερευνάται από την εισαγγελία, η οποία αναζητά την ακριβή αιτία του ατυχήματος, αναφέρει το πολωνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fakt.