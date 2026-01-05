Γνωστό ως «Το Μεγάλο Τείχος της Κίνας», το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στον κόσμο βρίσκεται στη διασταύρωση της λεωφόρου Sobornosti και της οδού Molodezhy στην ουκρανική πόλη Λουτσκ. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1969, την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, και ολοκληρώθηκε 11 χρόνια αργότερα.

Πρόκειται για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα για μια πολυκατοικία, αλλά αυτό ήταν ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο έργο. Πνευματικό δημιούργημα των αρχιτεκτόνων R. G. Metelnitsky και V. K. Malovitsa, το «Μεγάλο Τείχος της Κίνας» έγινε το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στη Σοβιετική Ένωση κατά την ολοκλήρωσή του και, περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να μην έχει αντίπαλο παγκοσμίως.

Advertisement

Advertisement

Από το επίπεδο του εδάφους είναι αδύνατο να αντιληφθεί κανείς το πραγματικό μέγεθος αυτής της γιγαντιαίας κατασκευής, αλλά από ψηλά αποκαλύπτεται ο εντυπωσιακός σχεδιασμός της σε μορφή κηρήθρας. Αν και ο κύριος άξονας του κτιρίου έχει μήκος «μόλις» 1,75 χιλιόμετρα, αν συνυπολογιστούν όλες οι πλευρικές επεκτάσεις προστίθεται ακόμη ένα χιλιόμετρο στο συνολικό μήκος. Λέγεται ότι ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου μία ώρα περπατώντας με κανονικό ρυθμό για να διασχίσει το κτίριο από τη μία άκρη στην άλλη.

Με εκατοντάδες εισόδους, πάνω από 3.000 διαμερίσματα, δεκάδες χιλιάδες παράθυρα και περίπου 10.000 κατοίκους, το μεγαλύτερο οικιστικό κτίριο στον κόσμο είναι μεγαλύτερο από πολλές μικρές πόλεις ανά τον πλανήτη. Λόγω του τεράστιου μεγέθους του, οι πρώτοι ένοικοι θυμούνται ότι δυσκολεύονταν να βρουν τα διαμερίσματά τους για εβδομάδες μετά τη μετακόμιση, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή ενός μοναδικού συστήματος διευθύνσεων για κάθε τμήμα του κτιρίου.

Θεωρούμενο ως ένα συναρπαστικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό παράδοξο ακόμη και μεταξύ αρχιτεκτόνων, το «Μεγάλο Τείχος της Κίνας» ενδέχεται να μη διατηρήσει για πολύ τη σημερινή του μορφή.

Αν και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, μακριά από τις πρώτες γραμμές του πολέμου με τη Ρωσία, η απειλή βομβαρδισμών είναι διαρκής σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο έχει άμεση ανάγκη επισκευών, αλλά η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά δύσκολη σε καιρό πολέμου.

Ένα τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο έχει προτείνει ένα σχέδιο για τη συγκέντρωση χρημάτων για την αποκατάσταση του μεγαλύτερου οικιστικού κτιρίου στον κόσμο, διοργανώνοντας ξεναγήσεις και εκδηλώσεις στην οροφή αυτού του μοναδικού τσιμεντένιου γίγαντα.

Για παρόμοιας κλίμακας οικιστικά κτίρια, δείτε το διαβόητο «Ανθρώπινο Μυρμηγκοφωλιά» της Ρωσίας και αυτό το εντυπωσιακό κινεζικό κτίριο που λέγεται ότι στεγάζει περίπου 20.000 ανθρώπους.

Με πληροφορίες από το Odditycentral