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Η ίδια εμφανίζει γνωσιακή σύγχυση και σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενη υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της καταδικασμένης χαρακτηρίζουν το περιστατικό ιατρικά πρωτοφανές και ζητούν τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια κάθειρξη.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί ανέστειλε τις εκτελέσεις έως το 2026 και διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες της αποτυχημένης διαδικασίας.

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Τα πρώτα λόγια της 50χρονης καταδικασμένης Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί, αποκάλυψε ο δικηγόρος της

«Πού βρίσκομαι; Ποιος είσαι;», ήταν τα πρώτα λόγια της Πάικ όταν συνήλθε προς έκπληξη όλων, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Ράντι Σπάιβι.

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Ο ίδιος δεν ήταν παρών όταν ξύπνησε η Πάικ, αναφέρει πάντως ότι η γυναίκα επιδεικνύει «μεγάλη γνωσιακή σύγχυση».

Πρόσθεσε ότι η Πάικ «ήθελε να μάθει τι συνέβη και ρώτησε για διάφορα άτομα. Ρώτησε για την ομάδα της, ρώτησε για την οικογένεια του θύματος».

Christa Pike, a death row inmate who was subject to a failed execution attempt in Tennessee last week, is conscious and “speaking limitedly” from her hospital bed, her attorney Luke Ihlen said in court Wednesday.



Ihlen said Pike had been unable to communicate with her legal team… pic.twitter.com/UwYvodCJMs — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

Χθες η νομική της ομάδα ανέφερε ότι η 50χρονη έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορεί να μιλήσει, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και φρουρούμενη.

Ο Σπάιβι είπε ότι «τη Δευτέρα το βράδυ, είχαμε την εντύπωση ότι η Κρίστα βρισκόταν σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και ότι η υποστήριξη της ζωής θα διακοπτόταν την επόμενη μέρα. Την Τρίτη, προς μεγάλη έκπληξη όλων -δικής μου, της ομάδας της και της ιατρικής ομάδας- η Κρίστα ξύπνησε και άρχισε να μιλάει».

Όπως είπε, «δεν έχει εξήγηση» για το τι συνέβη τη νύχτα που επρόκειτο να εκτελεστεί, αλλά «ξέρουμε ότι έχει μπροστά της έναν μακρύ δρόμο προς την ανάρρωση».

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Η Πάικ έχει θρόμβο αίματος στο χέρι της και πνευμονία, ενώ εμφανίζει αδυναμία κατάποσης και κίνησης των χεριών της.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένη και μπερδεμένη για τα πάντα», εξήγησε ο Σπάιβι, ενώ επισήμανε ότι «έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η Πολιτεία προσπάθησε να την εκτελέσει».

Κατά τον Σπάιβι, όσα θυμάται η Πάικ από την εκτέλεση «εξακολουθούν να εξελίσσονται».

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Η ανάρρωση της Κρίστα Πάικ μετά τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης χαρακτηρίζεται από τους δικηγόρους της «ιατρικά πρωτοφανής», καθώς θεωρείται η μοναδική γνωστή περίπτωση ανθρώπου στις ΗΠΑ που επέζησε έπειτα από διαδικασία εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την Washington Post, παραμένει ασαφές τόσο ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας της όσο και τι θα ακολουθήσει ως προς την ποινή της.

Η Πάικ είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν ήταν 18 ετών.

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https://www.huffingtonpost.gr/diethnes/krista-paik-anakta-tis-aisthiseis-tis-meta-tin-apotychimeni-ektelesi-to-protofanes-nomiko-zitima

Τι συνέβη κατά την εκτέλεση

Στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσαν οι δικηγόροι της, της χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρων φαρμάκων με ένεση, ωστόσο η ίδια συνέχισε να αναπνέει για σχεδόν μία ώρα. Οι Αρχές διέκοψαν τελικά τη διαδικασία και άρχισαν να της παρέχουν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στον χώρο ανέφεραν ότι η Πάικ εξακολουθούσε να μιλά, να αναπνέει και να ροχαλίζει μετά τη χορήγηση των ουσιών.

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Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι οι αρμόδιοι προσπαθούσαν επί περίπου μία ώρα να βρουν φλέβα χρησιμοποιώντας τουλάχιστον επτά βελόνες μόνο στο αριστερό της χέρι. Μετά τη δεύτερη χορήγηση του φαρμάκου, σύμφωνα με τον ίδιο, το χέρι της άρχισε να αποκτά μωβ χρώμα.

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Οι παριστάμενοι κλήθηκαν στη συνέχεια να αποχωρήσουν χωρίς να γνωρίζουν αν η Πάικ ήταν ακόμη ζωντανή.

Δύο ημέρες αργότερα, οι δικηγόροι της ανέφεραν σε δικαστικό έγγραφο ότι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της περιοχής του Νάσβιλ, όπου οι γιατροί προσπαθούσαν να απομακρύνουν την πεντοβαρβιτάλη – ένα βαρβιτουρικό που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα – από τον οργανισμό της.

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, όταν έφτασε στο νοσοκομείο και τα δύο χέρια της ήταν «πρησμένα, με εγκαύματα και γεμάτα φουσκάλες».

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Την Τρίτη, η νομική της ομάδα ανακοίνωσε ότι η Πάικ είχε πλέον επαφή με το περιβάλλον και μιλούσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει αβέβαιη και ότι αναμένεται μακρά περίοδος αποκατάστασης.

Το Death Penalty Information Center ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση ανθρώπου που επιβίωσε αφού του χορηγήθηκαν θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων στο πλαίσιο εκτέλεσης.

Οι επιπτώσεις της αποτυχημένης εκτέλεσης στην υγεία της 50χρονης παραμένουν άγνωστες. Η ίδια εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, παραμένει δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Οι συνήγοροί της έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να ζητούν από τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Λι έχει ήδη αναστείλει όλες τις εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2026 και έχει διατάξει έρευνα για όσα συνέβησαν στην περίπτωση της Πάικ.