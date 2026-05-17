Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή συναγερμό δημόσιας υγείας διεθνούς σημασίας για ξέσπασμα Έμπολα που προκλήθηκε από τον ιό Bundibugyo στη Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, δεν πληρούνται τα κριτήρια για συναγερμό επιπέδου πανδημίας. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης στις γειτονικές χώρες.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε ότι είχαν αναφερθεί 80 ύποπτοι θάνατοι, οκτώ κρούσματα που είχαν επιβεβαιωθεί στο εργαστήριο και 246 ύποπτα κρούσματα ως το Σάββατο στην επαρχία Ιτούρι. Το υπουργείο Υγείας της χώρας είπε την Παρασκευή πως 80 άνθρωποι είχαν πεθάνει στο νέο ξέσπασμα.

Το εν λόγω ξέσπασμα είναι το 17ο στη χώρα από τότε που είχε πρωτοεντοπιστεί εκεί ο Έμπολα, το 1976 και θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες για τον Bundibugyo ή εμβόλια, όπως για την περίπτωση του στελέχους του Έμπολα του Ζαΐρ.

Ο ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να μην κλείσουν σύνορα ή επιβάλουν περιορισμούς στα ταξίδια και το εμποριο, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση περασμάτων που δεν επιτηρούνται.

Ο ιός είναι πολύ συχνά θανατηφόρος και εξαπλώνεται μέσω απευθείας επαφής με τα σωματικά υγρά των μολυσμένων ατόμων, με μολυσμένα υλικά ή πτώματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει από αυτόν.

Με πληροφορίες από Reuters