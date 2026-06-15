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Το Ιράν σχεδιάζει να επιτρέψει τη δωρεάν διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, προτού προχωρήσει στην επιβολή χρεώσεων για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Όπως αναφέρεται, η τελική μορφή του ιρανο-αμερικανικού μνημονίου αναγνωρίζει τον ρόλο του Ιράν και του Ομάν στη διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Κατά την ίδια πηγή, η Ουάσινγκτον φέρεται να αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να εισπράττει τέλη για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία.

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Σύμφωνα με το Fars, μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου των 60 ημερών, το Ιράν σκοπεύει να αντλεί έσοδα μέσω υπηρεσιών ασφαλείας, ναυσιπλοΐας και ασφάλισης που θα προσφέρονται στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς θα τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο σχέδιο.

Το ιρανικό πρακτορείο υποστηρίζει επίσης ότι, λίγο πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου με τις ΗΠΑ, προστέθηκε ειδική ρήτρα που ενισχύει την αναγνώριση της ιρανικής και ομανικής αρμοδιότητας στη διαχείριση της περιοχής.

«Η αναφορά στις “θαλάσσιες υπηρεσίες” σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί την καταβολή σχετικών τελών προς το Ιράν», αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή που επικαλείται το Fars.

⚡️BREAKING: The Strait of Hormuz will be open to free passage for 60 days, after which Iran will begin charging a “Service Fee” — Fars News



Source told Fars:



"In the final moments of the negotiations, the text of the agreement was changed, and the United States recognized the… pic.twitter.com/vD83Pvq7Fa — Iran Observer (@IranObserver0) June 15, 2026

Ο εντοπισμός και η εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες

Η διασφάλιση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι απαλλαγμένα από νάρκες ενδέχεται να καθυστερήσει για εβδομάδες την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, ακόμη και μετά από μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με πηγές από τον χώρο της ναυτιλίας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πέντε δυτικών πηγών θαλάσσιας ασφάλειας, οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης με συμβατικά ναρκαλιευτικά και σύγχρονα υποβρύχια μη επανδρωμένα συστήματα θα μπορούσαν να διαρκέσουν από 40 έως 50 ημέρες, προτού πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πετρελαϊκοί όμιλοι αισθανθούν αρκετά ασφαλείς ώστε να επαναλάβουν τη διέλευση από την περιοχή.

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Μια τέτοια καθυστέρηση θα μπορούσε να κρατήσει εκτός αγοράς δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, πέραν των ποσοτήτων που έχουν ήδη αποκλειστεί από τις εξαγωγές του Κόλπου μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στις προπολεμικές ροές πετρελαίου.

Κάθε βαρέλι που εξάγεται από τον Περσικό Κόλπο θεωρείται κρίσιμης σημασίας, καθώς τα στρατηγικά αποθέματα των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κινούνται προς τα χαμηλότερα επίπεδά τους τουλάχιστον από το 2003, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας.

Παρότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να διευκόλυναν διακριτικά τη διέλευση πλοίων από τη θαλάσσια οδό που βρισκόταν υπό αποκλεισμό τις τελευταίες εβδομάδες, στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξακολουθούν να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, μετά την ανακοίνωση των δύο χωρών την Κυριακή ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσής τους και την επαναλειτουργία των Στενών.

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«Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η διέλευση πλοίων από την περιοχή ενέχει πολύ υψηλό κίνδυνο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Jakob Larsen, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας του ναυτιλιακού οργανισμού BIMCO.

«Η απειλή από πιθανές νάρκες στην περιοχή παραμένει σοβαρή, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου, και θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν ασφαλείς, απαλλαγμένες από νάρκες θαλάσσιες διαδρομές», πρόσθεσε.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας

Παραμένει άγνωστο πόσες νάρκες ενδέχεται να έχει τοποθετήσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

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Η Τεχεράνη, η οποία επιχείρησε να ενισχύσει τον έλεγχό της στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, έχει απειλήσει με ανάπτυξη ναυτικών ναρκών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν οι δυνάμεις της έχουν ήδη προχωρήσει στην τοποθέτησή τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επισημάνει ότι οι νάρκες αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο και υποστηρίζουν ότι έχουν πλήξει ιρανικά σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την πόντισή τους.

Στις 2 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας ότι το Ιράν είχε «ναρκοθετήσει μεγάλες περιοχές των Στενών του Ορμούζ, που αποτελούν διεθνή ύδατα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Σε ενημερωτικό σημείωμα της 11ης Ιουνίου, το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό, επικαλούμενο πληροφορίες από το αμερικανικό και το βρετανικό ναυτικό, ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί νάρκες σε τέσσερα διαφορετικά σημεία γύρω από τα Στενά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

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Ακόμη και η πιθανότητα ύπαρξης ναρκών αρκεί για να αποτρέψει πολλές εταιρείες από το να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ένα υπερδεξαμενόπλοιο μαζί με το φορτίο αργού πετρελαίου που μεταφέρει μπορεί να έχει αξία περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που σημαίνει ότι ασφαλιστικές εταιρείες, πετρελαϊκοί όμιλοι και ναυτιλιακές επιχειρήσεις θα χρειαστούν ισχυρές εγγυήσεις ότι η διέλευση είναι ασφαλής πριν επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους.

«Μία και μόνο θαλάσσια νάρκη αρκεί για να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες», δήλωσε ο Rene Kofod-Olsen, διευθύνων σύμβουλος της V.Group, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνικής διαχείρισης πλοίων και πληρωμάτων παγκοσμίως, η οποία έχει 13 πλοία εγκλωβισμένα στην περιοχή του Κόλπου.

«Πρόκειται προφανώς για ένα τεράστιο ζήτημα για τη διεθνή ναυτιλία», πρόσθεσε.

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Η ναυτιλιακή κίνηση παραμένει περιορισμένη

Ερωτηθείς την περασμένη εβδομάδα για τον αριθμό και τις τοποθεσίες των ναρκών που ενδέχεται να έχουν ποντιστεί, εκπρόσωπος της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν στη δημοσιότητα συγκεκριμένες πληροφορίες για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για να διασφαλιστεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως απαλλαγμένα από θαλάσσιες νάρκες που φέρεται να έχει τοποθετήσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παράλληλα, το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν προειδοποίησε στις 30 Μαΐου τα πλοία που κινούνται στη δική του πλευρά των Στενών να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, μετά τον εντοπισμό ενός «αντικειμένου που πιθανολογείται ότι είναι πλωτή νάρκη».

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ομάν επίσης δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονταν μια ενδιάμεση συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών, οι δύο πλευρές φέρονται να διευκόλυναν τη διέλευση ορισμένων πλοίων από τα Στενά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς, ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ αυξήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε περίπου 12 έως 15 πλοία ημερησίως, αριθμός που μπορεί να επιβεβαιωθεί όταν τα πλοία εμφανίζονται ξανά στα συστήματα παρακολούθησης μετά την έξοδό τους από τη θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης από τα Στενά διέρχονταν καθημερινά περίπου 120 έως 140 πλοία.

🚨BREAKING:



🇮🇷 Strait of Hormuz Reopened.



Footage shows the first Maltese-flagged gas tanker passing through the strait after the U.S.-Iran agreement.



Source: Yediot News / Writer: Samuel https://t.co/rSOn6vF95Q pic.twitter.com/wZSXViuNDw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 15, 2026