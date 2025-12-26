Ο πρίγκιπας Άντριου δεν συμμετείχε στη καθιερωμένη πορεία προς την εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει εκτός του βασικού βασιλικού πλαισίου.

Η απουσία που λέει πολλά

Παρότι ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών», οι κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, βρέθηκαν κανονικά δίπλα στον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα, τονίζοντας με τη στάση τους τη διακριτή αλλά σαφή απομάκρυνση του πατέρα τους από τις επίσημες βασιλικές εμφανίσεις.

REUTERS

Η χριστουγεννιάτικη λειτουργία αποτελεί ένα από τα λίγα γεγονότα όπου η μοναρχία έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό. Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν από νωρίς για να παρακολουθήσουν τη βασιλική οικογένεια, με τον βασιλιά και τη βασίλισσα, αλλά και τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, να ανταλλάσσουν ευχές μετά την τελετή.

REUTERS

Η Κέιτ Μίντλετον ξεχώρισε, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στους παρευρισκόμενους, δεχόμενη λουλούδια, ενώ τα παιδιά της οικογένειας έλαβαν μικρά δώρα.

Royal family gather at Sandringham on Christmas Day – without disgraced Andrew https://t.co/3dL2xRIO2L pic.twitter.com/GAfMtCJEvm — The Independent (@Independent) December 25, 2025

Στο περιθώριο μετά τις αποκαλύψεις

Η απουσία του πρίγκιπα Άντριου μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Ο πρώην δούκας του Γιορκ έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά τις αποκαλύψεις που συνέδεσαν το όνομά του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και πέθανε το 2019.

Η φετινή μη συμμετοχή του στη λειτουργία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι παραμένει εκτός του κεντρικού βασιλικού ρόλου.

Αλλαγή κατοικίας και νέες ισορροπίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άντριου αναμένεται να αποχωρήσει από τη Royal Lodge κοντά στο Ουίνδσορ και να μετακομίσει σε ανακαινισμένο ακίνητο στο Σάντρινγχαμ, γνωστό ως Marsh Farm, μέσα στο νέο έτος.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έντονη κριτική που είχε δεχθεί για τους όρους διαμονής του και ενισχύει την εικόνα της απομόνωσής του από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας.

Με πληροφορίες από townandcountrymag.com και people.com