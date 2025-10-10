Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του Πρίγκιπα Γουίλιαμ με τη Ράιαν από το Κάρντιφ, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τη δραματική ιστορία της γυναίκας, η οποία έχασε τον ενός έτους γιο της Τζορτζ το 2012 από άγνωστη ασθένεια, και μόλις πέντε ημέρες αργότερα, τον σύζυγό της Πωλ, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Από τότε, η Ράιαν ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2Wish, που στηρίζει οικογένειες οι οποίες έχουν βιώσει τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο ενός παιδιού ή νέου κάτω των 25 ετών. Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ την επισκέφθηκε στο σπίτι της και οι δυο τους μίλησαν ανοιχτά για το πένθος, το στίγμα που συνοδεύει την αυτοκτονία και την ανάγκη για έγκαιρη υποστήριξη.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ράιαν μίλησε με ειλικρίνεια για την απώλεια και την προσπάθειά της να μεγαλώσει τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τη Χόλι και τον Ισαάκ. «Δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε», παραδέχθηκε, ενώ τόνισε πως «υπάρχει ακόμη μεγάλο στίγμα γύρω από την αυτοκτονία». Συγκινημένος, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ παραδέχτηκε: «Με εξέπληξε αρκετά… Κανείς δεν μιλούσε για αυτό, και το βρήκα πραγματικά μπερδεμένο εκείνη τη στιγμή».

Όταν ο Γουίλιαμ τη ρώτησε τι θα έλεγε στον εκλιπόντα σύζυγό της, εκείνη απάντησε με δάκρυα: «Θα τον ρωτούσα γιατί δεν μου μίλησες; Το αναρωτιέμαι κάθε μέρα». Εκείνη τη στιγμή, ο πρίγκιπας λύγισε από τη συγκίνηση και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνέλθει, λέγοντας: «Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις». Η Ράιαν του απάντησε με κατανόηση: «Ξέρω, είναι δύσκολο. Έχεις βιώσει κι εσύ την απώλεια».

Ο Γουίλιαμ υπογράμμισε το μήνυμα που θέλει να περάσει η καμπάνια: «Ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψουμε την αυτοκτονία είναι να μιλήσουμε γι’ αυτήν. Μιλήστε για αυτό νωρίς, μιλήστε με τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), το Βασιλικό Ίδρυμα του William και της Kate εγκαινίασε το Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονιών, το οποίο υποστηρίζεται από 20 οργανισμούς, ανάμεσά τους και η 2Wish. Το δίκτυο χρηματοδοτείται με πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες από το Ίδρυμα και στοχεύει να μεταμορφώσει την πρόληψη των αυτοκτονιών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

TW: Suicide and the death of a child.



In 2012, Rhian's one-year-old son died suddenly. Five days later, her husband Paul tragically took his own life.



Talking about suicide is essential to prevent it. Thank you to Rhian and her family for sharing their story.



▶️ Watch the full… pic.twitter.com/U2fYYG1y3e — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2025