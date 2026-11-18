Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησαν ξεχωριστές επισκέψεις σε κινηματογραφικό στούντιο και μαιευτήριο αντίστοιχα κατά την τελευταία ημέρα της περιοδείας τους στη Μουμπάι.

Ο πρίγκιπας παρακολούθησε χορευτικά δρώμενα της εταιρείας Dharma Productions ενώ η πριγκίπισσα συνομίλησε με υγειονομικούς και μητέρες σε τοπικό νοσοκομείο.

Το βασιλικό ζεύγος ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή του στην Ινδία με προγραμματισμένη συνάντηση στο Νέο Δελχί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι εκπρόσωποι του βρετανικού θρόνου συμμετείχαν σε πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων και στην τελετή απονομής των βραβείων Earthshot για το περιβάλλον.

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Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κατά την τελευταία ημέρα της περιοδείας του στην Ινδία επισκέφθηκε ένα κινηματογραφικό στούντιο στη Μουμπάι και παρακολούθησε χορούς του Μπόλιγουντ, την ώρα που η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον συνομιλούσε με υγειονομικούς και μητέρες σε μαιευτήριο της πόλης.

Στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας τους στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αναμένεται να μεταβούν στο Νέο Δελχί, όπου αργότερα σήμερα θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι για την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους.

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🚨 BOLLYWOOD MEETS BRITAIN'S ROYALTY!



Prince William received a star-studded welcome at Dharma Productions office in Mumbai



Karan Johar, Saif Ali Khan & Kareena Kapoor Khan were among the Bollywood stars who welcomed the Prince of Wales#Britain #Bollywood #毒うさぎ #ボーボボ pic.twitter.com/vKOKymSHM8 — Geo Politics Desk (@GeoPoliticsDesk) November 18, 2026

Σήμερα, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είχαν διαφορετικές υποχρεώσεις με τον πρίγκιπα να επισκέπτεται τα γραφεία μιας διακεκριμένης εταιρείας παραγωγής του Μπόλιγουντ, της Dharma Productions, στα προάστια του Μουμπάι, ενώ η Κέιτ επισκέφθηκε ένα μαιευτήριο το κέντρο της πόλης.

Ο Γουίλιαμ χαμογελούσε καθώς οι χορευτές εκτελούσαν ένα νούμερο από την επιτυχημένη ταινία του Μπόλιγουντ, παραγωγής της Dharma, με τίτλο «Kabhi Khushi Kabhie Gham» (Κάποιες Φορές Χαρά, Κάποιες Λύπη), η δράση της οποίας τοποθετείται εν μέρει στο Λονδίνο.

Παρόντες ήταν επίσης οι ηθοποιοί Σαΐφ Αλί Χαν και Καρίνα Καπούρ.

Prince William Gets a Grand Bollywood Welcome at Dharma Productions



Prince William received a grand Bollywood welcome during his visit to Dharma Productions in Mumbai. Filmmaker Karan Johar, along with Kareena Kapoor Khan and Saif Ali Khan, welcomed the Prince of Wales as part… pic.twitter.com/VFtb3bmcQI — TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) November 18, 2026

«Ήταν επιβλητικός και ευγενικός και μίλησε εκτενώς για την δυναμική του ινδικού κινηματογράφου και για τον τρόπο που ο κινηματογράφος σε όλες τις ινδικές διαλέκτους είναι αγαπητός σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρίγκιπα ο Καράν Τζοχάρ, κινηματογραφικός παραγωγός και υπεύθυνος της Dharma Productions.

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Το βασιλικό ζεύγος πραγματοποιεί από τη Δευτέρα (16.11.2026) μια περιοδεία γεμάτη υποχρεώσεις στην πόλη των 13 εκατομμυρίων κατοίκων, κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξε κρίκετ με τον παλαίμαχο Σατσίν Τεντουλκάρ, επισκέφθηκε μια σχολή χειροτεχνίας και παραβρέθηκε στην εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων «Earthshot» —μια πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή που ίδρυσε ο Ουίλιαμ πριν από έξι χρόνια.

The Princess of Wales has today visited Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai which cares for thousands of mothers and newborn babies every year. pic.twitter.com/OrMzdDCJvL — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) November 18, 2026

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία πραγματοποιεί την πιο σημαντική επίσκεψή της στο εξωτερικό αφότου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο το 2024, απένειμε επίσης ένα από τα βραβεία το βράδυ της Τρίτης, φορώντας μια κόκκινη τουαλέτα ινδικού στυλ.

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Στην ομιλία του κατά την τελετή απονομής χθες Τρίτη, ο Ουίλιαμ ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη γίνονται πλέον εμφανείς —με επαναλαμβανόμενους καύσωνες και καταστροφικές πλημμύρες— χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα συγκυρία μια κρίσιμη καμπή για τον πλανήτη.