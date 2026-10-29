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Η Παγκόσμια Ημέρα Προγραμματισμού τιμάται κάθε 29 Οκτωβρίου. Η UNESCO αποφάσισε την καθιέρωσή της στις 7 Νοεμβρίου 2023 και ο πρώτος εορτασμός έγινε το 2024. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία του προγραμματισμού για την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και, κυρίως, για τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει στον ψηφιακό κόσμο.

Τι σημαίνει πραγματικά «γράφω κώδικα»

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Ο προγραμματισμός είναι η δημιουργία εντολών που επιτρέπουν σε έναν υπολογιστή ή μια συσκευή να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες. Πίσω από μια εφαρμογή κινητού, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα συστήματα πλοήγησης, τη λειτουργία νοσοκομειακών μηχανημάτων και πολλές δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται άνθρωποι που σχεδιάζουν, ελέγχουν και βελτιώνουν λογισμικό. Δεν πρόκειται απλώς για σειρές συμβόλων στην οθόνη: πρόκειται για επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Από την Άντα Λάβλεϊ στην τεχνητή νοημοσύνη

Η ιστορία του προγραμματισμού συνδέεται με την Άντα Λάβλεϊ, η οποία τον 19ο αιώνα περιέγραψε έναν αλγόριθμο για την αναλυτική μηχανή του Τσαρλς Μπάμπατζ. Ακολούθησαν δεκαετίες τεχνολογικής εξέλιξης, από τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έως το Διαδίκτυο και τις σημερινές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη παράγει κώδικα, οι ανθρώπινες δεξιότητες κατανόησης, ελέγχου, ασφάλειας και ηθικής κρίσης παραμένουν αναγκαίες.

Το σχολείο και οι ανισότητες

Η UNESCO επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση της πληροφορικής δεν είναι ισότιμη. Παιδιά από οικονομικά ασθενέστερα περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν εμπόδια εξοπλισμού, συνδεσιμότητας και κατάλληλα εκπαιδευμένων δασκάλων. Παράλληλα, τα κορίτσια συχνά συναντούν πρόσθετα στερεότυπα. Ο στόχος δεν είναι όλοι οι μαθητές να γίνουν προγραμματιστές, αλλά όλοι να αποκτήσουν βασική ψηφιακή κατανόηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.

Η πρόκληση για την Ελλάδα

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Στην Ελλάδα, η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο αν υπάρχουν υπολογιστές στις αίθουσες. Χρειάζονται σύγχρονα μαθήματα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, πρόσβαση σε εργαστήρια και ευκαιρίες για μαθητές μικρών σχολείων, νησιών και ορεινών περιοχών. Δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, δημιουργίας εφαρμογών και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων μπορούν να κάνουν την τεχνολογία κατανοητή και ελκυστική. Η ασφάλεια των δεδομένων και η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αποτελούν μέρος της ίδιας εκπαίδευσης.

Μια ημέρα με ουσιαστικό μήνυμα

Η 29η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια ακόμη επέτειος στο ημερολόγιο. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ψηφιακή κοινωνία δεν πρέπει να χωρίζεται σε εκείνους που δημιουργούν την τεχνολογία και σε εκείνους που απλώς την καταναλώνουν. Το δικαίωμα να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας αποκτά πλέον και μια νέα διάσταση: τη γνώση του κώδικα.

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