Η πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας, στην τελευταία της συνέντευξη είπε ότι «εκτίει ποινή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε», με αφορμή την ομολογία του εν διαστάσει συζύγου της, Πίτερ Μάρελ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπεξαίρεσε περίπου 400.000 λίρες από το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP), έναν σχηματισμό στον οποίο η ίδια ηγήθηκε για πολλά χρόνια.

Το σκάνδαλο που «καίει» το SNP στη Σκωτία

Μιλώντας στο BBC, η Νίκολα Στέρτζον επέλεξε να μη ζητήσει συγγνώμη για το οικονομικό σκάνδαλο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι υπεύθυνη για τις παράνομες πράξεις του πρώην συντρόφου της. Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τις κινήσεις του Μάρελ, ο οποίος, στα 61 του χρόνια, παραδέχθηκε ότι σπατάλησε τα κλεμμένα χρήματα κατά την περίοδο 2010-2022.

«Δεν είμαι υπεύθυνη για τα εγκλήματα που διέπραξε ο πρώην σύζυγός μου και δεν πρόκειται να απολογηθώ για εγκλήματα άλλων ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα αναλάβει την ευθύνη μόνο για δικές της αποφάσεις και πράξεις.

Η πρώην επικεφαλής του SNP, η οποία ηγήθηκε του κόμματος από το 2014 έως το 2023, τόνισε ότι αισθάνθηκε εξαπατημένη από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν για χρόνια. Όπως είπε, ο Μάρελ παραπλάνησε τόσο την ίδια όσο και το κόμμα, ενώ επανέλαβε ότι η αστυνομική έρευνα δεν οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της.

Η Στέρτζον μίλησε με συγκίνηση για ένα κόσμημα που της είχε χαρίσει ο πρώην σύζυγός της μετά από επίσκεψή τους σε κοσμηματοπωλείο στα νησιά Σέτλαντ. Όπως εξήγησε, το φορούσε συχνά δημοσίως και πίστευε ότι επρόκειτο για ένα προσωπικό δώρο.

«Αγαπούσα αυτό το κολιέ και το φορούσα πολύ συχνά», είπε, προσθέτοντας ότι η διαπίστωση πως αγοράστηκε με χρήματα του SNP της προκάλεσε πόνο, σύγχυση και βαθιά απογοήτευση. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι δεν είναι βέβαιη πως θα μπορέσει ποτέ να συμφιλιωθεί πλήρως με αυτή την αποκάλυψη.

Sturgeon tells BBC: I'm serving a sentence for crime I didn't commit – BBC News pic.twitter.com/y3o1z4Jf8X — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 31, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μάρελ φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα του κόμματος για την αγορά αυτοκινήτων, κοσμημάτων, τσαντών, ακριβών μηχανών καφέ, κονσολών παιχνιδιών και άλλων ειδών προσωπικής χρήσης.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες δαπάνες ήταν και η αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινούμενου τροχόσπιτου αξίας 124.550 λιρών, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο σπίτι της μητέρας του. Η Στέρτζον δήλωσε ότι δεν θυμάται να το έχει δει ποτέ συνειδητά και ότι, ακόμη κι αν το είχε προσέξει, πιθανότατα θα θεωρούσε ότι ανήκε σε κάποιον γείτονα.