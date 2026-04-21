Αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή έκανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τον πρώην υπουργό Στεφάν Σεζουρνέ, σε μια ιστορία που, όπως περιγράφεται, εξελίχθηκε παράλληλα με τις πολιτικές τους διαδρομές.

Ο 37χρονος πολιτικός, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Γαλλίας κατά τη θητεία του το 2024, μίλησε σε τηλεοπτική συνέντευξη με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Un homme libre», αναφερόμενος στη σχέση του με τον Σεζουρνέ και στη διαδρομή τους μέσα στον χρόνο.

Advertisement

Advertisement

Η γνωριμία τους τοποθετείται το 2015, μέσα από επαγγελματική συνάντηση στο γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, όταν ο Σεζουρνέ εργαζόταν ως σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν και ο Ατάλ υπηρετούσε στο περιβάλλον της τότε υπουργού Μαρισόλ Τουρέν. Από νωρίς, η σχέση τους εξελίχθηκε σε στενό προσωπικό δεσμό.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκαμπριέλ Ατάλ, περιγράφοντας την αρχή της σχέσης τους.

Παρότι το ζευγάρι επέλεξε για χρόνια να κρατήσει χαμηλούς τόνους λόγω των πολιτικών τους θέσεων, η ένταση της επαγγελματικής ζωής τους οδήγησε σε χωρισμό το 2022. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες διατήρησαν επικοινωνία και επανασυνδέθηκαν μετά το 2024.

Σε πρόσφατη δημόσια στιγμή, ο Ατάλ είχε αφήσει διακριτικό υπαινιγμό για τη σχέση τους μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας εικόνα δύο σκιών που φιλιούνται, η οποία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον.

«Ποτέ δεν χάσαμε πραγματικά την επαφή. Συνεχίσαμε να μιλάμε, σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να είναι οριστικός και να γίνει πραγματικότητα», φέρεται να έχει δηλώσει ο ίδιος.

Ο πρώην πρωθυπουργός, που σήμερα συνεχίζει την πολιτική του πορεία στη Γαλλία, υπογράμμισε επίσης: «Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και χωρισμούς… Νιώθω εξαιρετικά τυχερός από αυτή την άποψη».

Με πληροφορίες από leparisien



