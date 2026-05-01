Με αφορμή την Πρωτομαγιά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε βίντεο στο Instagram, παρουσιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους και στέλνοντας ευχές για την ημέρα, με μια πιο χαλαρή και επικοινωνιακή προσέγγιση αναφερόμενος μάλιστα στο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Ο πρωθυπουργός ξεκινάει το βίντεο με τη φράση «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους» και στο τέλος καταλήγει «σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας».
Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:
- την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα
- τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας
- τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
- το ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού
- την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
- τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες
- την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες
- και την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους