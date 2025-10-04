Συγκρατημένη αισιοδοξία διεθνώς για συμφωνία σχετικά με το τέλος του πολέμου στη Γάζα προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις, με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για εκεχειρία να φαίνεται να γίνεται αποδεκτό- και τη Χαμάς να λέει πως συμφωνεί στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στη Γάζα, αν και ζητά περαιτέρω διαπραγματεύσεις σε μια σειρά ζητημάτων.

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων θεωρούν πως αυτές οι ημέρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για μια συμφωνία, ενώ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, αντιμέτωπη με τις πιέσεις Τραμπ να αποδεχτεί τη συμφωνία, ζητά να γίνουν διαπραγματεύσεις σε μια σειρά από διάφορα κρίσιμα θέματα, μεταξύ των οποίων η απαίτηση για αφοπλισμό και πλήρη αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση της Γάζας. Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς (μικρότερη οργάνωση, αλλά πιο σκληροπυρηνική) που επίσης κρατά ομήρους, ενέκρινε την απάντηση της Χαμάς στο αμερικανικό σχέδιο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε πως προετοιμάζονται για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας, προσθέτοντας ωστόσο πως χρειάζονται και πάλι δυνατότητα ταχείας αντίδρασης για την εξουδετέρωση οποιασδήποτε απειλής. Ο Τραμπ έχει πει ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» ενώ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, υπήρξαν αναφορές για ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να εφαρμόσει άμεσα την πρώτη φάση της συμφωνίας. Υπάρχουν πληροφορίες πως ο Νετανιάχου εξέλαβε την απάντηση της Χαμάς ως αρνητική, ωστόσο δεν βλέπει άλλη επιλογή από το να συμπορευτεί με τις προσπάθειες Τραμπ- και σε εξέλιξη είναι ετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις, με δημιουργία λιστών Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι ως αντάλλαγμα, χάρτες για τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων κ.α. Οι συνομιλίες αναμένεται να αρχίσουν σύντομα και ενδέχεται να λάβουν χώρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν εντολή να παύσουν την επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ, συνέχιζαν να πραγματοποιούν αμυντικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, ενώ προειδοποίησαν τους Παλαιστίνιους να μην επιστρέψουν στην πόλη, η οποία παραμένει «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη». Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δόθηκε μετά από νυχτερινές συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων και περιελάμβανε μείωση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο ελάχιστο. Οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνεχίζουν να έχουν περικυκλωμένη την πόλη, μα δεν προελαύνουν περαιτέρω (ούτε αποσύρονται). Η περιοχή είναι υπό στενώ παρακολούθηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Χαμάς ισχυρίστηκε ότι έλαβαν χώρα δεκάδες πλήγματα από αεροσκάφη και πυροβολικό στην πόλη της Γάζας και άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Τραμπ δήλωσε αργά την Παρασκευή πως η Χαμάς ήταν έτοιμη για «διαρκή ειρήνη» αφού η ισλαμιστική οργάνωση αποδέχτηκε μέρος της πρότασής του, αν και άφησε να εννοηθεί ότι διαφωνεί με άλλα σημεία, ζητώντας επιπλέον συνομιλίες για τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής ομήρων. «Το Ισραήλ πρέπει άμεσα να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, έτσι ώστε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social – κάτι που φέρεται να εξέπληξε τον Νετανιάχου, ο οποίος, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, εξέλαβε την απάντηση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου εκεχειρίας.

«Το βλέπουν ως κυρίως αρνητική απάντηση» μετέδωσε το Κανάλι 12, επικαλούμενο άτομα στον κύκλο του Ισραηλινού πρωθυπουργού- «μα συμπορεύονται με τις προσπάθειες Τραμπ επειδή δεν βλέπουν άλλη επιλογή», ύστερα από την πολύ θετική αντίδραση του Τραμπ σε μια αρκετά ασαφή και «υπό συνθήκες» αποδοχή από πλευράς της Χαμάς της πρότασής του.

Με πληροφορίες από Times of Israel, BBC, Reuters