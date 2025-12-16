Για τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vanity Fair η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς και ήταν άκρως αποκαλυπτική.

Όπως ειπε η Γουόλς, ο Έλον Μασκ ήταν «δηλωμένος» χρήστης κεταμίνης, χαρακτήρισε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς «θιασώτη θεωριών συνωμοσίας», ενώ περιέγραψε τον επικεφαλής του προϋπολογισμού Ρας Βόουτ ως «φανατικό alt-right». Ιδιαίτερα επικριτική υπήρξε και απέναντι στη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη δημοσιοποίηση των αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Advertisement

Advertisement

Η «αλκοολική προσωπικότητα» του Ντόναλντ Τραμπ

Αναφερόμενη στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, η Γουάιλς επικαλέστηκε προσωπικές εμπειρίες από την παιδική της ηλικία με έναν αλκοολικό πατέρα, για να περιγράψει, όπως είπε, στοιχεία της προσωπικότητας του πρώην προέδρου.

«Οι αλκοολικοί με υψηλή λειτουργικότητα ή οι αλκοολικοί γενικά έχουν υπερβολικές προσωπικότητες όταν πίνουν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ έχει «προσωπικότητα αλκοολικού». Σύμφωνα με την ίδια, «λειτουργεί με την άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, μηδέν, τίποτα».

Διχασμός στον Λευκό Οίκο για τους δασμούς

Η Γουάιλς περιέγραψε επίσης έντονη εσωτερική διαφωνία στον Λευκό Οίκο σχετικά με την πολιτική των δασμών. Οι δασμοί αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής και της πολιτικής εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, καθώς θεωρούνται εργαλείο αμερικανικής ισχύος που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση αντιπάλων σε προηγμένη τεχνολογία και να προστατεύσει τις εγχώριες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή τιμώρησε συμμάχους, στέρησε κρίσιμα υλικά από αμερικανικές εταιρείες, αύξησε την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές και συνέβαλε στην άνοδο του πληθωρισμού για τους καταναλωτές.

«Υπήρξε μια τεράστια διαφωνία σχετικά με το αν [οι δασμοί] ήταν καλή ιδέα […] ήταν πιο επώδυνο από ό,τι περίμενα», δήλωσε η Γουάιλς στο Vanity Fair.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χειρισμό των αρχείων της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Σύμφωνα με τη Γουάιλς, η Μπόντι «υπαραπλανήσει υπερβολικά» στην αρχική διαχείριση της υπόθεσης, παραδίδοντας σε ομάδα influencers του κινήματος MAGA και δεξιών μέσων ενημέρωσης «φακέλους γεμάτους τίποτα», χωρίς καμία νέα πληροφορία.

Advertisement

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αναλάβει καθήκοντα με την υπόσχεση πλήρους και άμεσης διαφάνειας για τον Έπσταϊν, κάτι που είχε ενθουσιάσει τη βάση του MAGA, η οποία μιλούσε για συγκάλυψη από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις, οι δικαιολογίες και τα επικοινωνιακά λάθη προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια.

«Πρώτα, τους έδωσε ντοσιέ γεμάτα τίποτα. Και μετά είπε ότι η λίστα μαρτύρων ή η λίστα πελατών ήταν στο γραφείο της. Δεν υπάρχει λίστα πελατών, και σίγουρα δεν ήταν στο γραφείο της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ στα αρχεία Έπσταϊν

Η Γουάιλς αποκάλυψε ότι έχει διαβάσει τα αρχεία Έπσταϊν και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε αυτά. Όπως είπε, η παρουσία του δεν συνδέεται με εγκληματικές πράξεις.

Advertisement

«[Ο Τραμπ] είναι στο αρχείο. Και ξέρουμε ότι είναι στο αρχείο. Και δεν είναι στο αρχείο κάνοντας κάτι απαίσιο», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε ταξιδέψει με το αεροπλάνο του Έπσταϊν και ότι οι δύο άνδρες ήταν «κάπως νέοι, ελεύθεροι, πλέιμποϊ μαζί», όπως το διατύπωσε.

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν

Αναφερόμενη στις σχέσεις του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η Γουάιλς είπε ότι αρχικά πίστευε πως υπήρχε «μια πραγματική φιλία ή τουλάχιστον ένας θαυμασμός», ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση στο Ελσίνκι το 2018, όταν ο Τραμπ είχε αμφισβητήσει δημόσια τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πούτιν παρουσίαζαν έντονες διακυμάνσεις. «Κάποιες από αυτές ήταν φιλικές και κάποιες όχι», είπε.

Advertisement

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Τραμπ, κατ’ ιδίαν, δεν πιστεύει πως ο Πούτιν επιδιώκει πραγματικά ειρήνη στην Ουκρανία. «Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αν [ο Πούτιν] μπορούσε να πάρει το υπόλοιπο Ντόνετσκ, τότε θα ήταν ευτυχισμένος», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «νομίζει ότι θέλει ολόκληρη τη χώρα».

Η αντίδραση μετά τον σάλο

Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης και τον θόρυβο που ακολούθησε, η Γουάιλς επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιεχόμενό της, χαρακτηρίζοντας το άρθρο «ανειλικρινά πλαισιωμένο» και επιθετικό απέναντι στην ίδια, τον Τραμπ, το προσωπικό του Λευκού Οίκου και το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Το σημαντικό πλαίσιο αγνοήθηκε και πολλά από αυτά που εγώ και άλλοι είπαμε για την ομάδα και τον Πρόεδρο παραλείφθηκαν», έγραψε σε ανάρτησή της, προσθέτοντας ότι το άρθρο επιχείρησε να παρουσιάσει «μια συντριπτικά χαοτική και αρνητική αφήγηση».

Advertisement

Η Γουάιλς δεν διέψευσε τα σχόλια που της αποδόθηκαν. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο Τραμπ πέτυχε περισσότερα σε 11 μήνες από ό,τι οποιοσδήποτε πρόεδρος σε οκτώ χρόνια, χάρη στην «ασύγκριτη ηγεσία και το όραμά» του.

Advertisement

«Τίποτα από αυτά δεν θα σταματήσει την αδιάκοπη προσπάθειά μας να Κάνουμε την Αμερική Ξανά Μεγάλη!», τόνισε.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Την πλήρη στήριξή της εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, η οποία έγραψε στο X ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει μεγαλύτερη ή πιο πιστή σύμβουλο από τη Σούζι» και ότι «ολόκληρη η κυβέρνηση είναι πλήρως ενωμένη δίπλα της».

Advertisement

Chief of Staff Susie Wiles has helped President Trump achieve the most successful first 11 months in office of any President in American history.



President Trump has no greater or more loyal advisor than Susie.



The entire Administration is grateful for her steady leadership and… https://t.co/Y3NEXI6a1E — Karoline Leavitt (@PressSec) December 16, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τη Σούζι Γουάιλς μετά τη νικηφόρα προεκλογική του εκστρατεία το 2024. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ποτέ καθήκοντα επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου και είναι γνωστή για τη χαμηλών τόνων παρουσία της και την αποφυγή της δημοσιότητας.